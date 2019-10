Un passionné de Nintendo s'est amusé à recréer la bande-annonce de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 avec des graphismes datant de l'époque Nintendo 64. Nostalgie.

La Nintendo 64 restera à jamais comme la première console à avoir accueilli un épisode de la saga The Legend of Zelda en 3D — d’abord avec Ocarina of Time puis avec Majora’s Mask. Un fan a visiblement eu envie de rendre hommage à la console sortie en 1997 en France avec un remake de la bande-annonce de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 comme si le jeu ambitieux tournait sur la Nintendo 64. On ne va pas se mentir, au-delà de la nostalgie, cela pique un peu les yeux.

« La suite de The Legend of the Zelda : Breath of the Wild 64 n’est PAS en développement », se permet de préciser le créateur de cette vidéo très réussie — publiée le 4 octobre 2019. À coup sûr, elle ne manquera pas de raviver quelques souvenirs à celles et ceux qui ont connu les premières aventures en 3D de Link — que ce soit à l’époque ou grâce aux portages (sur 3DS, notamment).

Breath of the Wild 2 avec les graphismes de la Nintendo 64

Auteur de la vidéo, The Regressor explique que la qualité est volontairement « mauvaise ». « Si cela ressemble à un défaut ou une imperfection, c’est 100 % intentionnel », ajoute-t-il. Il avoue avoir pris quelques libertés par rapport à la bande-annonce d’origine (notamment la séquence entre 1:04 et 1:08). Par ailleurs, il n’a pas voulu reproduire à l’identique la direction artistique de The Legend of Zelda : Majora’s Mask ou être 100 % en phase avec les capacités techniques de la Nintendo 64. Bref, ce n’est pas la peine de sortir la loupe pour aller chercher la petite bête.

Pour réaliser cet exploit, The Regressor a créé des modèles 3D par l’intermédiaire des logiciels Maya 2009 et Photoshop. Il a opté pour une définition de 240 x 320 pixels (ratio 4:3, d’où les bandes noires) avec un framerate aux alentours des 15-18 fps. Pour appuyer un peu plus l’esprit Nintendo 64, il n’a pas lissé l’image ou appliqué un antialiasing (les arrêtes scintillent). On le croit sur parole.