Si on a beaucoup entendu parler des problèmes de Joy-Con ces dernières semaines, on en oublierait presque leur caractère évolutif. Comme ils sont détachables, Nintendo a tout le loisir de commercialiser différentes versions. Ce qu’il n’a pas encore fait à ce jour — hormis de nouveaux coloris. Les choses pourraient bientôt changer : dans un brevet déposé au Japon le 5 septembre 2019, on découvre les images d’un Joy-Con flexible.

Grâce à une charnière en deux parties, ce Joy-Con 2.0 serait capable de se plier légèrement vers l’avant tout en conservant son attache à la Switch. In fine, l’objectif serait d’améliorer l’ergonomie des manettes connues pour leur petite taille qui donne des crampes aux grandes mains.

Un gros plus pour l’ergonomie ?

Pourquoi ce Joy-Con améliorerait-il le confort ? Tout simplement parce qu’il épouserait plus naturellement la forme de la main en aplanissant les boutons que l’on utilise le plus (stick gauche et touches ABXY). Vous avez le droit de ne pas être convaincus tandis que certains — sur Reddit — n’ont pas manqué de souligner le manque de place sur les Joy-Con au moment d’apporter une quelconque innovation. À noter qu’une autre illustration montre un Joy-Con également incliné sur sa partie basse.

Au moins ce brevet nous rappelle qu’on pourrait très bien avoir des nouveaux Joy-Con dans les mois à venir — avec une forme et des arguments en plus (voire en moins pour une version plus accessible financièrement par exemple). Aujourd’hui, Nintendo n’a pas encore activé ce levier pour proposer de nouvelles manières de jouer — comme il aime si bien le faire. Cette semaine, le constructeur officialisera un Wii Fit 2.0 avec un drôle d’accessoire. Et, depuis plusieurs mois, il commercialise des jouets en carton — les fameux Toy-Con.

