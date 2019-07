La saison 7 de la série de Netflix a soudain disparu de la plateforme française. La multinationale a confirmé qu'il y avait un problème. Il semblerait qu'il ne touche que la France.

La saison 7 de la série Orange is the new black (OITNB) n’était soudainement plus disponible dans le catalogue de Netflix France, ont remarqué de nombreux internautes ce 29 juillet 2019 au soir. Netflix a confirmé dans un tweet que la série était « en cavale », sans expliquer ce qu’il s’était passé.

« La saison 7 de OITNB est en cavale »

Numerama a constaté que, si les six premières saisons sont encore sur Netflix France, la dernière saison n’est plus accessible. Elle était sortie le vendredi 26 juillet.

Le problème ne semble concerner que la France : aux États-Unis, la série est toujours disponible. « On donne tout pour réparer ça », a précisé le compte Twitter officiel.

Nous mettrons à jour cet article en fonction de la réponse de Netflix.