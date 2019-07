Nintendo reste assez flou sur le transfert et la copie de données entre une Switch et une Switch Lite.

Nintendo a officialisé la Switch Lite, une Switch amputée de quelques fonctionnalités et exclusivement réservée à un usage nomade. Cette version pose plusieurs interrogations et certains joueurs se demandent par exemple s’il sera possible de transférer — et copier — aisément ses données d’une console à l’autre.

Le 10 juillet, dans les colonnes de CNET, Doug Bowser, président de Nintendo of America, est resté assez flou sur ce sujet pourtant clé. « Vous allez pouvoir transférer des données entre les deux consoles, comme vos sauvegardes. Nous en dirons plus bientôt, mais c’est dans les plans », précise-t-il. Aujourd’hui, il est possible de transférer ses données d’une Switch normale à l’autre mais pas de copier des sauvegardes en local.

La différente entre transférer et copier

Sur ce dossier très important pour une frange de joueurs, la terminologie est cruciale : il y a une différence entre transférer et copier. Aujourd’hui, transférer ses données d’une Switch à l’autre est possible : elles sont alors effacées de la console source. Cette fonctionnalité est bienvenue en cas de changement de console et, à première vue, elle sera autorisée pour celles et ceux qui souhaiteront troquer leur Switch pour une Switch Lite.

La vraie question est plutôt la suivante : pourra-t-on copier plus facilement les données de sa Switch sur une Switch Lite ? Si la réponse est oui, il sera alors envisageable de laisser sa Switch à la maison et d’acquérir une Lite pour continuer ses parties à l’extérieur. C’est sur cette fonctionnalité que semble travailler Nintendo. Il faudrait par exemple que le constructeur autorise enfin la copie de sauvegardes sur une carte mémoire externe, qu’il suffirait ensuite d’insérer dans la Switch de son choix. Il existe aussi le stockage dans le cloud, mais cette solution est payante (car intégrée dans l’abonnement Nintendo Switch Online).

En tout cas, si la copie de sauvegardes devient plus facile, la Switch Lite aura toutes les qualités pour devenir la deuxième Switch de la maison.