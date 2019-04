Les créateurs de la série ont concocté une playlist Spotify, qui donne des indices sur le futur de la saison 8. Cet article contient des spoilers : c'est à vos risques et périls.

ATTENTION CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR L’ÉPISODE 3 DE LA SAISON 8, VOUS ÊTES PRÉVENUS PAR LE ROI DES MARCHEURS BLANCS EN PERSONNE :

Maintenant que le roi des Marcheurs blancs est mort, vous vous demandez sûrement ce qu’il va se passer dans les trois derniers épisodes de la saison 8 de Game of Thrones. Figurez-vous que les réalisateurs de la série ont donné eux-mêmes des indices sur le déroulé des événements. Pour les trouver, il faudra écouter… une playlist Spotify, mise en ligne au début du mois d’avril.

40 titres en guise d’indices

David Benioff et D.B. Weiss, les producteurs et réalisateurs de la série, se sont expliqués dans un communiqué. Ils racontent que la fin de Game of Thrones est « à 100 % dévoilée au travers des choix de musiques ». « Personne ne nous croira, mais c’est vrai », ont-ils dit.

La playlist, baptisée Game of Thrones : the end is coming contient 51 musiques. On y trouve des classiques comme Bob Dylan, les Doors ou les Guns n’ roses. Il s’agit principalement de rock ou hard-rock.

Des titres qui correspondent aux premiers épisodes

Les titres des musiques ne sont pas sans rappeler des personnages ou événements de la série. Le 3e épisode de la saison 8 pourrait avoir été représenté par les chansons 3 à 5. Immigrant Song, par exemple, est une chanson dont les premières paroles signifient, en français : « Nous venons d’un territoire de glace et de neige ». Un clin d’œil appuyé à l’arrivée des morts dans le monde des vivants. The End ferait référence au moment de la bataille durant lequel tous les personnages semblent voués à mourir… Enfin, Girl from the north country pourrait très bien être Arya Stark, lorsqu’elle tue le roi des Marcheurs blancs.

Les titres suivants sont évocateurs. Ils parlent de loups (l’emblème de la maison Stark), de lions (les Lannister), de guerre (celle contre Cersei et son armée de mercenaires, à priori). Les trois derniers sont : Gold Lion (lion doré), Here’s your future (tel est ton futur) et Love is Blindness (l’amour est l’aveuglement). Chacun l’interprétera comme il le souhaite.

Le prochain épisode de la série sera diffusé dimanche 5 mai. Il est possible de le regarder en streaming, en VOD ou sur une télévision.

