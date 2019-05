Disney a indiqué mi-mai s'attendre à une troisième série TV en prise de vues réelles. En exclusivité pour Disney+, son service de SVOD.

Qu’il semble loin le temps où Lucasfilm peinait à concrétiser le projet d’une série « live », avec un vrai casting devant la caméra. Depuis le rachat du studio par Disney en 2012, il y a un foisonnement d’annonces pour le petit écran. Preuve en est avec les propos de Bob Iger, le PDG du géant du divertissement : il a déclaré s’attendre à au moins une troisième série en prise de vues réelles.

Les informations autour de ce projet sont actuellement extrêmement pauvres, puisqu’il ne s’agit pas d’une quelconque officialisation mais plutôt d’un commentaire fait pendant un échange avec des investisseurs et des médias. Ce qui est clair, c’est que la série, si elle voit bien le jour, sera mise à disposition de la clientèle Disney+, le service naissant de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) de Disney.

Deux autres séries sont en production

Actuellement, deux séries sont sur les rails. La première, intitulée The Mandalorian, est tournée. Il ne reste plus qu’à finaliser la post-production avant le lancement de Disney+, attendu en novembre 2019 aux USA (et en 2020 en France). La seconde n’a pas encore de titre et doit encore être réalisée. On sait juste qu’elle aura pour héros l’un des principaux personnages du film dérivé Rogue One.

Si la diffusion de The Mandalorian est pour bientôt — en tout cas, elle est datée –, la date de sortie de la deuxième et de la troisième série est un mystère. Il serait en tout cas fort habile de la part de Disney que toutes ces séries soient étalées dans le temps, afin de garder captive le plus longtemps possible la clientèle de Disney+. Au moins jusqu’en 2022 et le retour de Star Wars au cinéma.

