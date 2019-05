Comme l'épisode 2, l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones vient de se retrouver sur le net plusieurs heures avant sa diffusion par HBO.

C’est une nouvelle déconvenue pour HBO. Deux semaines après la fuite de l’épisode 2, c’est au tour de l’épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones de se retrouver sur le net plusieurs heures avant sa diffusion, dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai — en France, le nouvel épisode sera retransmis via OCS et ses différents partenaires, comme MyCanal ou Molotov.

Là encore, la fuite n’a pas tardé à se répandre comme une traînée de poudre. L’épisode a été partagé sur des sites de liens BitTorrent et des sites de streaming. Des internautes ont aussi partagé le lien magnet — qui sont des adresses servant à identifier un contenu pour le télécharger via un réseau pair à pair (P2P) — sur les réseaux sociaux et des échanges ont aussi lieu sur Reddit, un site communautaire.

Des scènes clés circulent

Nous ne saurions que trop vous conseiller de mettre en place dès à présent des filtres anti-spoiler pour éviter de vous faire dévoiler des passages cruciaux de l’intrigue — selon nos constatations, des séquences extraites de l’épisode tournent déjà sur les réseaux sociaux et celles-ci montrent des évènements très importants pour l’intrigue et pour certains personnages.

Et si vous le pouvez, tenez-vous à l’écart de Twitter et de Facebook. C’est encore l’attitude la plus sûre pour ne prendre aucun risque.

Nous n’avons pas pu voir l’épisode en intégralité, mais des scènes clés de l’épisode à venir. Pour éviter de vous divulguer quoi que ce soit par inadvertance, aucune information sur l’épisode ni aucune capture d’écran ne sera affichée dans cet article. Nous ne donnerons non plus aucun lien direct permettant d’aller récupérer cet épisode sur des plateformes de téléchargement illicite.

À chaque épisode ses problèmes

Comme le pointe le site Deadline, HBO a enchaîné les soucis de confidentialité avec la saison 8. Outre la fuite de l’épisode 2 quelques heures avant l’horaire prévu par la chaîne américaine, l’épisode 1 avait lui aussi été retransmis trop tôt sur DirectTV Now. Quant à l’épisode 3, ce sont des visuels permettant de deviner le déroulement de l’intrigue qui ont été publiés sur la toile.

En l’état actuel des choses, on peut s’attendre à des fuites qui affecteront aussi les épisodes 5 et 6, qui seront diffusés les 13 et 20 mai 2019. La seule incertitude qui pèsera sur le tout dernier épisode, si jamais il sort lui aussi avant l’heure, sera de savoir s’il s’agit de la vraie fin. En effet, HBO a tourné plusieurs fins différentes pour garder intact le dénouement final de la série télévisée.