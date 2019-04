La saison 8 de Game of Thrones sera bientôt diffusée en France. Où, quand, comment et à quel prix : on vous dit tout.

Il est fort probable que vous ayez coché la case du 15 avril 2019 dans votre agenda, date à laquelle la huitième et dernière saison de Game of Thrones débutera sa diffusion. Propriété de la chaîne HBO, la série phare est proposée en exclusivité sur OCS — la plateforme d’Orange.

Pour regarder légalement — et dans de bonnes conditions — l’ultime saison de Game of Thrones, il est donc nécessaire de s’abonner aux chaînes OCS (qui ne diffusent pas que votre série favorite, mais tout le catalogue HBO et des séries exclusives). Et il existe plusieurs moyens de s’abonner. On fait le point.

Abonnement OCS Une seule plateforme, plein de moyens de s’abonner

Il est possible de s’abonner à OCS directement depuis le site internet (en OTT, c’est-à-dire sans box liée). Orange propose deux formules sans engagement : une option à 9,99 euros exclusivement mobile (avec 2 écrans) et une plus premium à 11,99 euros. Elle ajoute un troisième écran et la fonctionnalité cast (pour streamer depuis son mobile).

On peut également passer par un distributeur : votre fournisseur d’accès à internet (Orange, SFR, Free, Bouygues et Numericable), une console PlayStation 4, la plateforme Molotov, un abonnement Canal ou encore Fransat. Les offres sont variées et, par exemple, OCS peut être intégré à un bouquet spécifique, plus cher mais mieux garni (exemple avec le pack CANAL+ et Les chaînes Ciné Séries). Ce qu’il faut retenir : OCS est accessible très facilement et n’est pas réservé uniquement aux abonnés Orange.

Notez que le premier mois — d’essai — est gratuit. Il vous permettra de voir si le service est à la hauteur de vos attentes. En revanche, il ne suffira pas pour regarder l’intégralité de la saison qui se tiendra normalement sur un peu plus de deux mois.

Par ailleurs, si jamais vous comptiez changer de téléviseur, sachez que la marque LG s’est associée à OCS pour offrir un abonnement de six mois aux futurs propriétaires d’une télé OLED ou NanoCell (jusqu’au 30 juin).

Appareils compatibles Quels sont les appareils compatibles ?

De la même manière qu’il est facile de s’abonner au bouquet OCS, la majorité des appareils modernes est compatible avec la plateforme.

On fait le point avec ce tableau.

OCS à 9,99 euros OCS à 11,99 euros OCS via distributeur iOS (10 et +) Oui Android (5 et +) PC (Windows 10 et MacOS) Navigateur Web Box et décodeur TV Non Non Oui Android TV et Cast Oui Apple TV et AirPlay Smart TV (LG et Samsung) Xbox One PlayStation 4 Non Oui (abonnés PlayStation) Clé TV Orange Oui (abonnés Orange TV)

C'est quand ? Quand est-ce que l’on peut regarder ?

Les noctambules pourront regarder chaque épisode au moment de la diffusion nord-américaine, soit à 3h du matin, heure française, dans la nuit du dimanche à lundi. Les épisodes seront proposés en multilingue (en version originale sous-titrée ou en version française). Il faudra se rendre sur la chaîne OCS City pour celles et ceux qui veilleront tard. Une rediffusion « en direct » sur la même chaîne sera proposé à 21h, le même jour.

Chaque épisode sera également disponible à la demande, via OCS Go. OCS a confirmé à Numerama qu’ils pourront être visionnés dès la fin de leur première diffusion, soit aux alentours de 4h du matin, le lundi. De quoi commencer la journée de la meilleure des manières.