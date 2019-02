Nintendo a commencé l'année 2019 par un Direct copieux.

Nintendo avait donné rendez-vous le 13 février, à 23h pétantes, pour son premier Direct de l’année 2019 dédié à la Switch. Et, cette fois, cela valait le coup de veiller tard. Pendant un peu plus de 30 minutes, la firme nippone a multiplié les annonces, faisant oublier les grands absents (Bayonetta 3, Metroid Prime 4, Luigi’s Mansion 3) grâce à des nouveautés bien senties. On fait le point.

Zelda The Legend of Zelda : Link’s Awakening

Le one more thing était sans doute le plus gros morceau de la présentation. Cette année, il sera donc possible de (re)découvrir The Legend of Zelda : Link’s Awakening, pépite de la GameBoy revigorée avec des graphismes réactualisés sur Switch. On entend déjà les fans trépigner de joie. Et pour le coup, ça a l’air vraiment top.

Mario Super Mario Maker 2

Les rumeurs étaient de plus en plus insistantes ces dernières semaines et il y aura bien un Super Mario Maker 2 sur Switch. Le titre, qui permet de concevoir des niveaux soi-même à partir d’assets des anciens Mario, sera disponible en juin 2019. Apparemment, Luigi sera de la partie.

Tetris Battle Royale Tetris 99

#TETRIS99 propose une formidable bataille chacun pour soi sur #NintendoSwitch. Le jeu sera disponible peu après le #NintendoDirect, en exclusivité pour les abonnés au service #NintendoSwitchOnline. pic.twitter.com/FU8LSbHDLS — Nintendo France (@NintendoFrance) February 13, 2019

Privé d’Apex Legends par Respawn Entertainment et Electronic Arts, la Nintendo Switch propose dès à présent, aux abonnés de son service en ligne payant, Tetris 99. Comme son nom le présage, il s’agit d’une relecture à la sauce Battle Royale du célèbre jeu de briques. Il fallait y penser.

Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate 3.0

Disponible depuis décembre dernier et déjà à la tête d’un joli carton commercial, Super Smash Bros. Ultimate passera en version 3.0 au printemps prochain. Nintendo a gardé les détails pour lui. Cependant, la firme nippone a précisé que Joker — celui de Persona 5, pas de Batman — sera bientôt jouable dans le jeu de combat. Il sera intégré via un DLC.

Nouveau jeu Astral Chain

En plus de Bayonetta 3, PlatinumGames planche sur un titre inédit baptisé Astral Chain. Il réunit plusieurs pointures japonaises autour d’un jeu d’action basé sur une arme très spéciale. On peut s’attendre à un gameplay aux petits oignons, sachant que l’exclusivité est d’ores et déjà datée au 30 août.

Fire Emblem Fire Emblem : Three Houses

Nintendo avait réservé une bonne partie de son Direct pour Fire Emblem : Three Hourses, RPG tactique attendu pour le 26 juillet avec une édition collector au programme pour les fans.

#FireEmblem : Three Houses – édition limitée sortira en même temps que le jeu, en juillet prochain ! #NintendoDirect pic.twitter.com/nFCmlwA8Jq — Nintendo France (@NintendoFrance) February 13, 2019

En vrac Toujours plus de portages

La Switch est devenue le terrain favori des portages. Ce Direct en a ajouté d’autres à la longue liste : le jeu de course GRID Autosport (été), le psychédélique Hellblade : Senua’s Sacrifice (printemps), le culte Final Fantasy VII (26 mars), Final Fantasy IX (déjà disponible), Assassin’s Creed III Remastered (21 mai) ou encore Dead by Daylight (automne).

Pour terminer, les amoureux de JRPG vont devoir prévoir beaucoup de temps libre, entre Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée, Oninaki (par les créateurs de I am Setsuna) et Rune Factory 5.