En hommage à un de ses autres jeu, Epic Games a ajouté une épée intitulée Infinity Blade. Mais vu qu'il n'y en a qu'une dans le jeu, les joueurs n'arrêtent pas de s'entretuer pour tenter de l'obtenir. Chaos is coming.

Epic Games a rajouté une nouvelle arme incroyable dans Fortnite, au cours du patch 7.01 lancé le 11 décembre 2018. Il s’agit d’une épée nommée Infinity Blade, et tous les joueurs essaient en vain de l’obtenir, générant un énorme chaos sur la fameuse île du jeu.

Cette épée infinie permet à son propriétaire d’avoir des pouvoirs bien plus importants que les autres joueurs : une fois en sa possession, son personnage est plus rapide, plus fort, plus puissant, et gagne de la vie lorsqu’il élimine des ennemis. Lorsqu’un joueur la porte, il ne peut plus avoir aucune autre arme.

L’épée « infinie » est un enfer à obtenir

Cet ajout est en fait un hommage d’Epic Games a un de ses autres jeux, lui-même intitulé Infinity Blade, que le studio américain a décidé de retirer de l’App Store ce 11 décembre, précisant dans un communiqué qu’il souhaitait se focaliser sur Fortnite et sur un autre jeu en collaboration avec J.J. Abrams, Spyjinx.

On peut donc supposer que cette « épée infinie » n’a pas vocation à rester longtemps dans le jeu. Et heureusement, car elle empêche actuellement un bon nombre de parties de se dérouler normalement. D’une part, l’épée est unique : contrairement aux autres armes du jeu, il n’y en a donc qu’une seule par partie, qui apparaît toujours au même endroit. Elle est disponible dans Polar Peak, une nouvelle zone enneigée apparue lors de la mise à jour de la saison 7 de Fortnite.

D’autre part, on ne récupère pas l’Infinity Blade comme une arme classique : il faut quelques secondes pour parvenir à la sortir du rocher dans laquelle elle a été plantée. Or, ce temps rend les joueurs extrêmement vulnérables aux attaques. Il faut d’abord réussir à éliminer tous les concurrents potentiels, puis construire un mur autour de l’arme, puis espérer que personne n’arrive par surprise. Dans une vidéo très drôle, le site Gamespot a montré ses vaines tentatives pour obtenir la précieuse arme.

Comme tous les joueurs et joueuses arrivent en même temps sur l’île, ils sont nombreux à atterrir quasiment au même moment à Polar Peak et se ruer sur l’arme magique. Dans certaines vidéos, on voit ainsi trois ou quatre joueurs, sans aucune arme, tourner autour de l’épée. Si l’un ose tenter de la sortir de la pierre, les autres commencent à le dégommer à coup de pioches. Puis d’autres arrivent, armés de pistolets, prêts à empêcher d’autres joueurs de décrocher le Graal. N’est pas Arthur qui veut.