Le site Airvuz compile des vidéos des décors de la série Game of Thrones prises par drones. De quoi patienter jusqu'à la prochaine saison.

Vous trépignez déjà d’impatience à l’idée de regarder la dernière saison de Game of Thrones, qui sortira en avril 2019 ? Pour patienter jusqu’à cette date, le site de partage de vidéos Airvuz a eu la bonne idée de compiler des vidéos prises par drones, des décors de la série.

Ces décors se trouvent un peu partout dans le monde, principalement en Europe. On y trouve notamment la ville de Dubrovnik, en Croatie, renommée Kings’s Landing dans la série. Dans la barre d’informations, on nous apprend quelques anecdotes sur la ville, notamment le fait qu’elle a été érigée au 11e siècle, et qu’elle est un lieu préservé par l’UNESCO.

Des vidéos prises principalement en Europe

Il y a également de jolies images du glacier islandais de Sólheimajökull, que l’on aperçoit dans Game of Thrones lorsque les personnages s’aventurent au-delà du mur, ou les côtes espagnoles au niveau de la ville de Bermeo, où Daenerys Targaryen s’est illustrée.

Parmi ces vidéos, qui ont été prises par différents internautes, on trouve aussi bien des contenus d’une minute avec le générique de Game of Thrones pour nous mettre en bouche, que des « vlogs » (contraction de vidéo et blog) d’une dizaine de minutes.