Ralph, héros de deux films Disney, pourrait bien suivre la même trajectoire que Thanos : devenir jouable dans Fortnite.

Habitué à étoffer son contenu de semaine en semaine, Fortnite pourrait accueillir un nouveau personnage jouable. C’est du moins ce que suggère un teasing capté par plusieurs joueurs et partagé sur les réseaux sociaux (notamment un stream de Mozzzyy daté du 22 novembre 2018). On y voit un certain Ralph La Casse faire coucou sur un écran de cinéma.

On peut dès lors penser que l’intéressé, héros du film Les Mondes de Ralph, pourrait subir la même trajectoire que Thanos : s’offrir un événement temporaire grâce auquel les joueurs pourront l’incarner pour tout casser.

Toute les 10 minutes il y a le court métrage de ralph qui passe sur le grand écran de Resky Reels ! ! ! #fortnite pic.twitter.com/EUxMOSyJcQ — Freezi® (@InfosFR_) November 22, 2018

Simple outil promotionnel ?

L’autre hypothèse, moins excitante, transformerait cette apparition inattendue en simple outil promotionnel pour fêter la sortie dans les salles américaines de Ralph 2.0 (chez nous, le long métrage n’est pas prévu avant le 13 février 2019. D’autant que le film et le jeu vidéo partagent cette propension à empiler les références et les clins d’œil. Ainsi, comme le rappelle The Verge le 23 novembre 2018, Ralph 2.0 ne manque pas d’aller piocher chez Fortnite — et une multitude d’autres licences — pour alimenter son récit.

Les fans de Fortnite n’hésiteront pas à surveiller les mises à jour à venir pour voir si, oui ou non, Disney et Epic Games ont poussé le partenariat jusqu’à rendre Ralph La Casse jouable. Le cas échéant, on espère qu’il sera plus équilibré que Thanos.

