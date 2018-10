Verra-t-on un film dédié à Boba Fett sur grand écran ? Rien n'est moins sûr : le projet cinématographique, jamais officiellement confirmé par Disney et Lucasfilm, aurait été annulé.

L’insuccès de Solo : A Star Wars Story au box-office a laissé des traces chez Disney. À tel point que le géant du divertissement juge nécessaire de ralentir la cadence avec la franchise, pour ne surtout pas tuer cette poule aux œufs d’or. Du coup, si l’Épisode IX est évidemment toujours prévu pour 2019, l’incertitude plane pour les autres films dérivés sur des personnages iconiques de la saga.

Les toutes dernières rumeurs ne sont pas rassurantes, en tout cas pour l’un de ces projets. Le magazine Variety indique en effet que le spin-off sur Boba Fett serait tout simplement annulé. Un abandon en toute discrétion, car ni Disney ni Lucasfilm, qui s’occupe de la licence, n’ont officiellement confirmé qu’ils allaient porter le célèbre chasseur de primes sur grand écran.

Projet à un stade peu avancé

Le chantier d’un film dédié à Boba Fett se trouvait de toute façon à un stade peu avancé. Des bruits de couloir rapportaient toutefois que le cinéaste sélectionné était James Mangold, dont le dernier gros projet cinématographique, Logan, a été très apprécié du public et de la critique. Ce n’était pas simple, car il mettait en scène un héros majeur des X-Men, Wolverine, d’une façon atypique.

Quant au scénario, il aurait dû être coécrit par James Mangold et Simon Kinberg, qui vient de scénariser et réaliser le film Dark Phoenix. L’intéressé est surtout connu pour avoir écrit sur des films de superhéros, comme Les Quatre Fantastiques, X-Men : Days of Future Past, X-Men : Apocalypse et X-Men : L’Affrontement final. Au-delà, on le connait pour Sherlock Holmes et Mr. & Mrs. Smith.

Bien que peu présent dans la première trilogie de Star Wars — il apparaît dans les Épisodes V et VI, intitulés L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi –, Boba Fett a marqué les esprits par son allure, sa ruse (notamment pour pister le Faucon Millenium) et le mystère qui l’entoure. Il apparaît en effet toujours casqué et il se montre un redoutable adversaire pour Han Solo.

Quid des autres projets ?

Plusieurs projets étaient mentionnés depuis des mois, à commencer par un long-métrage sur Obi-Wan Kenobi. Évoqué pour 2020, son sort est aujourd’hui nimbé de mystère, alors qu’il paraît être le dossier le plus abouti : l’acteur qui endosserait ce rôle, Ewan McGregor, a en effet déjà joué ce personnage, lors de la prélogie, et il fait entendre une petite musique selon laquelle cela ne lui déplairait pas de réincarner un Jedi.

D’autres projets pourraient aussi pâtir de ce coup de frein, sans toutefois aller jusqu’à l’annulation. C’est ce qu’indiquait en filigrane Bob Iger, le grand patron de Disney : « Vous pouvez vous attendre à un certain ralentissement, mais cela ne veut pas dire que nous n’allons pas faire de films ». La future trilogie — la quatrième — ainsi que les spin-offs supplémentaires pourraient ainsi être concernés.

Le destin du film dérivé sur Boba Fett n’a aucune incidence sur le tournage d’un tout autre projet, The Mandalorian, qui est une série TV à venir pour le futur service de streaming de Disney. Tout juste cela nécessitera quelques retouches de scénario, si Boba Fett était d’aventure mentionné pendant le récit — ce dont on n’a aucune certitude. La série devrait sortir en 2019 ou 2020.

