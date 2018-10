Netflix vient d'annoncer l'annulation de Marvel's Luke Cage, quelques jours après avoir réservé le même sort à Iron Fist. L'hécatombe de super-héros a un sens : on les retrouvera probablement ailleurs, dans quelques années.

Luke Cage n’aura pas de saison 3 sur Netflix, a annoncé la plateforme de vidéo à la demande par abonnement, dans un communiqué conjoint avec Marvel, ce 19 octobre 2018, en exclusivité au site Deadline.

« Nous sommes reconnaissants pour tout le travail fourni par le showrunner, les scénaristes, l’équipe et le casting qui ont permis au héros de Harlem de voir le jour pendant deux saisons, et pour tous les fans qui ont soutenu la série », ont-ils annoncé de manière très succincte. La saison 2 avait été mise en ligne par Netflix le 22 juin 2018.

Le compte Twitter officiel de la série Luke Cage a répondu de manière poétique : une photo de Luke Cage surplombé des mots « toujours vers l’avant ». Mais il ne s’agit pas uniquement d’un slogan creux : il y a de grandes chances pour que l’on revoie le héros ailleurs.

Luke Cage reviendra-t-il ailleurs ?

Selon Deadline, de nombreux scénaristes travaillaient depuis 6 mois sur la troisième saison de la série, mais des « différences créatives » avec les décisionnaires de chez Marvel et Netflix auraient contribué à faire chuter le projet. Il y a deux jours, Ted Sarandos, le patron des contenus de la plateforme de SVOD, annonçait pourtant être « super content » des séries Marvel dont dispose le service. « Ces séries, c’est nous qui avons le pouvoir de les annuler », avait-il toutefois précisé.

À peine quelques jours plus tôt, Netflix et Marvel avaient annoncé la fin d’Iron Fist, le super-héros au poing brillant qui avait obtenu — on se demande encore comment — deux saisons sur la plateforme de SVOD. Ce 15 octobre dernier, nous soulignions combien Iron Fist risquait toutefois de revoir le jour sous une autre forme.

En effet, Disney (lui-même propriétaire de Marvel) est en train de préparer le lancement de sa propre plateforme de vidéo la demande par abonnement, avec des contenus originaux. La multinationale de Mickey a d’ailleurs déjà plusieurs projets dans les cartons centrés sur des super-héros Marvel, comme Loki ou la Sorcière Rouge. Et bientôt avec Luke Cage ?

Du côté de Netflix, cette annulation est la troisième en une semaine, après Iron Fist mais aussi l’annonce qu’Orange is the new black allait s’arrêter en 2019 après une ultime saison. La multinationale américaine veut développer des productions qui lui appartiennent à 100 %, or OITNB était développée et contrôlée par la société Lionsgate.

Même si Netflix a plus de liberté avec le partenariat Marvel, il n’est pas impossible que couper certains liens l’arrange, au fond, pour gagner en liberté éditoriale sur les contenus qu’elle maîtrise complètement.

Et la diversité ?

À noter qu’en annulant coup sur coup ses deux séries de qualité portées par des acteurs et actrices de couleur, Netflix perd des productions importantes en terme de représentation des minorités. Après Sense8 et The Get Down annulées coup sur coup en 2017, ces deux nouvelles annonces rapprochées risquent de ne pas plaire à tout le monde.

Pour suivre l’actualité des renouvellements et annulations, Numerama a lancé l’Annulotron, un outil simple et instinctif qui vous permet de rechercher n’importe quelle série américaine diffusée à partir de 2017. Faites le test avec Iron Fist !

