Pour faire le plein de testostérone et de voitures qui font exploser leurs compteurs, Netflix propose 3 films qui en ont sous le capot : Fast & Furious : Hobbs & Shaw, Ambulance et Baby Driver.

Depuis les débuts du septième art, mais surtout depuis la mise au Panthéon de sagas cultes comme Fast & Furious, les courses-poursuites de voitures à base d’accélérations et d’explosions impressionnantes sont devenues légion dans le cinéma d’action.

Des plateformes de SVOD comme Netflix permettent d’apprécier ces grands spectacles sans prise de tête, directement depuis son canapé.

Vous avez donc le choix entre un combo de gros bras avec Fast & Furious : Hobbs & Shaw, des explosions à chaque coin de rue avec Ambulance, ou une pause musicale énervée avec Baby Driver.

Fast & Furious : Hobbs & Shaw sur Netflix, le festival des gros bras

Lorsque l’on parle de courses de voitures et de scènes d’action toujours plus spectaculaires (et ô combien improbables), la saga Fast & Furious arrive toujours en pole position. Mais pour changer des traditionnelles aventures de Dominic Toretto et de sa fameuse « famille », la série de films s’est réinventée avec le spin-off Hobbs & Shaw. Axé sur deux personnages périphériques, qui s’étaient déjà affrontés dans Fast & Furious 7, ce concentré de gros bras réunit Dwayne Johnson (Jumanji : Bienvenue dans la jungle), Jason Statham (Expendables) et Idris Elba (Sur écoute, Thor : Ragnarok), mais aussi Vanessa Kirby (The Crown).

Hobbs, fidèle agent de sécurité pour le compte des États-Unis, et Shaw, ancien membre de l’élite militaire britannique, deux ennemis jurés, se retrouvent ici à collaborer (comme c’est original). Leur but : stopper Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, qui a mis la main sur une arme ultra-dangereuse, après avoir mis KO Hattie, la sœur de Shaw. Ce dérivé de Fast & Furious est ainsi un blockbuster percutant, qui met évidemment en valeur des engins motorisés en tout genre, pour mieux souligner le charisme de ses personnages principaux. Un film à déguster avec du pop-corn, pour obtenir sa dose de muscles huilés, sans trop réfléchir à la chaleur écrasante de l’été.

À voir si vous avez aimé : la saga Fast & Furious ; Le Transporteur ; Expendables ; Red Notice ; Bullet Train

Ambulance sur Netflix, le braquage explosif

C’est un fait : Michael Bay n’est pas connu pour sa filmographie délicate. De Transformers à Pearl Harbor en passant par Armageddon, le cinéaste est plutôt réputé pour son déluge d’explosions et d’action à gros budget. Ambulance ne fait pas exception à la règle. Le film déroule le récit de Will, un vétéran en manque d’argent pour couvrir les frais médicaux de sa femme. Il fait alors appel à Danny, son frère adoptif aux penchants criminels, qui lui propose de réaliser le plus gros braquage de banque de l’histoire de Los Angeles en subtilisant 32 millions de dollars.

Mais le coup ne se passe évidemment pas comme prévu et les deux complices vont devoir improviser en détournant une ambulance. À son bord : la secouriste Cam Thompson, qui doit conduire au plus vite un policier mortellement blessé à l’hôpital. Commence alors une course poursuite infernale avec les forces de l’ordre…

Vous vous en doutez probablement en lisant ce résumé : Ambulance sent bon la testostérone et les voitures retournées, mais pour la subtilité, ce sera en supplément. Pour ce long-métrage survitaminé, Michael Bay a mis en avant son savoir-faire technologique, en bombardant la mise en scène de plans réalisés aux drones. Un parti pris qui finit par être un brin indigeste, tant les plans aérodynamiques nous secouent la vue (et l’estomac). Jake Gyllenhaal (Spider-Man : Far From Home), Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen) et Eiza González (Baby Driver) forment tout de même un trio convaincant dans ce film fun, à ne pas vraiment prendre au premier degré.

À voir si vous avez aimé : Speed ; Transformers ; Source Code ; Bullet Train

Baby Driver sur Netflix, la pause musicale entre deux « vroum vroum »

Si le bruit des moteurs et des détonations finissent par vous taper le système, mais que vous avez tout de même soif d’action, nous ne pouvons que vous sur-conseiller de donner une chance au mélodique Baby Driver. Dans ce film de braquage, dans lequel les grosses voitures jouent un rôle crucial, Baby est un chauffeur spécialisé dans les actes criminels. Et ce pilote singulier a une caractéristique plutôt originale : souffrant d’acouphènes, il ne peut se passer de musique pour diriger ses courses-poursuites effrénées. Mais lorsque ce conducteur hors pair rencontre la fille de ses rêves, il va tenter de se remettre dans le droit chemin, après un dernier coup ambitieux…

Réalisé par le cinéaste protéiforme Edgar Wright (Shaun of the Dead, Scott Pilgrim), Baby Driver est un ballet sans temps mort absolument génial, qui devrait envoûter tous les mélomanes. Dans ce film d’action jouissif, tout est pensé pour être calé sur le rythme de la musique, tel un métronome façon coups de volants et dérapages. Le tout est agrémenté d’une bande originale aux petits oignons, entre classiques du rock’n’roll et pépites méconnues. On aimerait voir tous les jours des longs-métrages comme Baby Driver, qui met en scène Ansel Elgort (West Side Story), Lily James (Pam & Tommy) mais aussi Jon Hamm (Mad Men) dans un univers coloré. Un véritable régal pour les yeux et pour les oreilles.

À voir si vous avez aimé : Drive ; Scott Pilgrim ; la saga Fast & Furious

