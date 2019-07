Jon Favreau a confirmé qu'il est déjà en train d'écrire la saison 2 de la série The Mandalorian.

The Mandalorian sera assurément l’un des plus gros morceaux de la plateforme Disney+. La série live qui se déroule dans l’univers Star Wars est attendue au tournant par les fans. Et alors qu’on n’a même pas vu l’ombre d’un teaser, on apprend que la deuxième saison 2 est déjà en pré-production…

Interrogé le 12 juillet 2019 par Collider à l’occasion de la promotion du Roi Lion (qu’il a réalisé), Jon Favreau a confié qu’il est en train d’écrire les premiers épisodes de la deuxième saison de la série centrée sur un chasseur de primes. Autant dire que cette adaptation a intérêt à remporter les suffrages.

Disney ultra confiant sur The Mandalorian

« J’avais écrit les quatre premiers épisodes avant même d’être recruté car j’étais super excité, en tant que fan, de voir les histoires que l’on pourrait voir et à quel point elles pourraient être intéressantes. Et, en réalité, j’écrivais la saison 2 ce matin avant de venir ici », confie un Jon Favreau visiblement gaga de travailler dans l’univers Star Wars.

En plus de l’écriture, il planche sur le tournage qui mélange des prises de vue classiques et de la réalité virtuelle (comme Le Roi Lion). Pour associer les deux techniques, un travail colossal est nécessaire en amont, d’où un staff déjà mobilisé sur les effets spéciaux.

Le fait que Jon Favreau et ses équipes s’activent sur les futurs épisodes de The Mandalorian souligne la confiance de Disney. Il n’empêche, on aimerait bien pouvoir regarder une bande-annonce de la saison 1 afin de se faire une première idée sur le show qui conditionnera le lancement de la plateforme Disney+. Bien sûr, The Mandalorian ne sera pas la seule série Star Wars diffusée en exclusivité sur le service.

Crédit photo de la une : Lucasfilm Signaler une erreur dans le texte