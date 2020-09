Disney+ annonce la diffusion de la saison 2 de The Mandalorian à partir du 30 octobre 2020.

À vos agendas : la deuxième saison de The Mandalorian, première série télévisée sur Star Wars tournée en prises de vues réelles (c’est-à-dire avec un véritable casting face à la caméra), sera diffusée sur Disney+ à partir du 30 octobre 2020, au rythme d’un épisode par semaine. L’annonce a été faite mercredi 2 septembre par le compte Twitter anglophone de la plateforme de vidéo à la demande par abonnement.

La nouvelle a été relayée par le compte français de Disney+ sur Twitter, ce qui laisse à penser que cette fois la diffusion française de la série se déroulera en même temps que celle aux États-Unis. Cette synchronicité est dans l’intérêt de Disney : lors de la saison une, The Mandalorian avait été diffusée aux USA, mais pas en France, car le service n’était pas encore lancé dans l’Hexagone.

Résultat, le piratage de la série a battu son plein sur les réseaux P2P, comme BitTorrent, ou bien sur les sites de streaming.

Une saison 1 de The Mandalorian mitigée

La première saison de The Mandalorian a été diversement appréciée par les spectateurs. Si la production est très soignée, avec des décors et une mise en scène remarquables, le tout appuyé par des effets spéciaux dignes des films Star Wars, et par des clins d’œil faits aux fans (comme la référence à l’Holiday Special ou bien à une arme particulière), d’autres points ont été critiqués.

L’intrigue générale, la construction des épisodes et la qualité artistique de la série ont déçu, tout comme le mystérieux Bébé Yoda, qui ne semble ici servir qu’à des fins de merchandising. Jon Favreau, qui est le chef d’orchestre de la série, souhaitait d’ailleurs mettre le holà sur ce personnage, mais il n’a visiblement pas été entendu. Il reste à voir si la saison 2 sera la saison qui corrigera ces erreurs ou si elle les creusera davantage.

