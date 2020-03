Seules 26 « créations originales » sont attendues sur Disney+ le jour de son lancement en France le 24 mars 2020. Mais valent-elles toutes le coup ? Passage en revue.

C’est un fait indéniable : le catalogue français de Disney+ ne contiendra que très peu d’exclusivités au moment de son lancement, le 24 mars prochain. La plateforme de vidéo à la demande par abonnement est avant tout un service qui proposera un grand nombre de contenus froids, que ce soient du côté de ses films et dessins animés Disney et Pixar, les blockbusters Marvel ou certains films Star Wars. Au total, la plateforme de SVOD comptera environ 300 films et environ 150 séries, tous genres et formats confondus.

Chronologie des médias française oblige, certains films qui sont visibles sur Disney+ à l’étranger ne le seront pas encore chez nous : la majorité du temps (sauf nouvel accord de financement de la fiction), les plateformes de SVOD doivent attendre 36 mois pour mettre à la disposition de leurs abonnés un film sorti en salles de cinéma.

Disney+ ne propose donc, à son lancement en France, que « 26 créations originales » exclusives, qui ne se valent pas toutes en terme de longueur (7 courts métrages) et de qualité (plusieurs émissions de télé réalité et de documentaires sur les « coulisses » de Disney). Le catalogue d’exclusivités devrait s’étoffer lentement, notamment avec les deux séries Marvel prévues pour 2020, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver (printemps) et WandaVision (décembre).

Pour s’assurer d’attirer des abonnés à ses débuts, la plateforme de vidéo à la demande a d’ailleurs décidé de calquer sa stratégie française sur celle choisie en novembre dernier aux États-Unis, et diffuser les épisodes de sa série phare The Mandalorian, tirée de l’univers Star Wars, de manière hebdomadaire, alors même qu’ils sont déjà tous sortis outre Atlantique.

Les films originaux sur Disney+ France

La Belle et le Clochard (le film)

L’adaptation du dessin animé La Belle est le Clochard (1955) a été réservée en exclusivité à la plateforme Disney+. Il s’agit d’une version en « live action », même si elle compte évidement de nombreux effets d’animation pour donner « vie » aux deux chiens amoureux.

Stargirl

Le film Stargirl sort le 13 mars 2020 et narre la rencontre entre un garçon discret et une jeune fille expansive qui n’a pas peur de se faire remarquer. On vous avait prévenus : le catalogue Disney+ est vraiment familial.

Timmy Failure : des erreurs ont été commises

Les errements d’un jeune garçon un peu spécial qui aime jouer au détective (et imaginer qu’il a un ours polaire de copagnie).

Togo

Une journée à Disney

Les coulisses de Disneyland, un documentaire sur Disney, produit par Disney, diffusé sur Disney+.

Les séries et émissions de télé réalité originales Disney+

À vous chef !

Une émission de télé-réalité de cuisine en famille.

Chien guide d’aveugle en devenir

Des good doggos, des good doggos partout.

High school musical : la comédie musicale : la série

Avec des petits airs de Glee, la série High School Musical : The Musical : The Series est basé sur le style du mockumentaire.

High school musical : la comedie musicale : la serie : les coulisses

La même chose, mais les coulisses.

Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney

L’histoire des parcs de Disneyland, un documentaire sur Disney, produit par Disney, diffusé sur Disney+.

Journal d’une future présidente, saison 1

Le cheminement de l’enfance de la future présidente des États-Unis.

L’atelier de Justin

Le monde selon Jeff Goldblum

Disney+ fait beaucoup de promotion autour de sa série documentaire avec Jeff Goldblum, qui « explore le monde ».

Les coulisses de Disney

Mariages de rêves

Un documentaire sur les gens qui se marient dans les parcs Disneyland, produit par Disney et diffusé sur Disney+.

Projet Héros Marvel

Une émission / documentaire très mis en scène sur des enfants inspirants qui aimeraient changer le monde.

Sous les feux de la rampe

Une série originale avec Kristen Bell (Encore ! en VO) qui est passée relativement inaperçue jusqu’ici.

Star wars : the clone wars

La série animée reconnue revient pour une septième saison exclusive sur Disney+.

The Mandalorian, saison 1

Vous connaissez Bébé Yoda ?

Les courts métrages originaux sur Disney+

Family Sundays

Fourchette se pose des questions

La vie en lumière

Les courts métrages Disney

Pixar en vrai

Sparkshorts

Une journée à Disney