La plateforme de SVDO Disney+ arrive en novembre aux États-Unis, avec de nombreuses séries exclusives. Voici celles sur l'univers Marvel.

Disney a présenté Disney+, sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) qui arrivera fin 2019 aux États-Unis, et au printemps 2020 en France. Pour 6,99 dollars par mois (ou 69 dollars par an), les abonnés auront accès à « plus de 7 500 épisodes de séries et 500 films », a annoncé la multinationale.

Mais la multinationale de Mickey prépare aussi de nombreux contenus exclusifs : « Disney sera lancé en novembre avec plus de 25 séries originales et 10 films originaux et des documentaires », précise l’entreprise dans un communiqué.

Falcon, Hawkeye, Loki et les autres

On ne sait pas encore combien de ses séries seront issus de l’univers Marvel, mais Disney en a annoncé une demi-douzaine dédiées aux super-héros, notamment vus dans les récents Avengers. Voici tous les personnages qui auront leur propre série :

Loki : la mini-série avec Tom Hiddleston sera focalisée sur le demi-frère de Thor, un anti-héros très apprécié du grand public.

: la mini-série avec Tom Hiddleston sera focalisée sur le demi-frère de Thor, un anti-héros très apprécié du grand public. Scarlett Witch + Vision : La série s’appellera WandaVision et sera portée par Elizabeth Olsen. Elle s’intéressera à sa relation avec Vision (Paul Bettany), un super-héros robotique qui développe une conscience.

: La série s’appellera WandaVision et sera portée par Elizabeth Olsen. Elle s’intéressera à sa relation avec Vision (Paul Bettany), un super-héros robotique qui développe une conscience. Hawkeye : La mini-série sera avec Jeremy Renner, mais se focalisera sur la relation entre Hawkeye (le super héros manie très bien l’arc) et Kate Bishop, sa protégée.

: La mini-série sera avec Jeremy Renner, mais se focalisera sur la relation entre Hawkeye (le super héros manie très bien l’arc) et Kate Bishop, sa protégée. Winter Soldier + Falcon : Anthony Mackie (Falcon) et Sebastian Stan (Winter Soldier) reprendront leur rôle dans cette nouvelle série dédiée aux deux héros. Les deux sont des proches de Captain America, mais il semblerait que Disney ait estimé qu’une seule série suffisait pour les deux personnages.

Anthony Mackie (Falcon) et Sebastian Stan (Winter Soldier) reprendront leur rôle dans cette nouvelle série dédiée aux deux héros. Les deux sont des proches de Captain America, mais il semblerait que Disney ait estimé qu’une seule série suffisait pour les deux personnages. Marvel’s What If… ? : une série animée qui sera adaptée des comics du même nom. « Chaque épisode sera focalisé sur un événement crucial du MCU », explique le communiqué.

On ne sait pas si toutes ces productions se situeront avant ou après Avengers : Endgame, le volet final de la saga monumentale, attendu pour le 24 avril 2019.