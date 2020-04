Une nouvelle série consacrée à Star Wars est en préparation, cette fois centrée sur les femmes. Elle sera proposée sur Disney+.

Il y aura vraisemblablement une nouvelle série télévisée sur Star Wars, et cette fois-ci l’intrigue sera développée par un casting essentiellement féminin. C’est ce que rapporte le site Deadline, dans son édition du 22 avril. Selon ses informations, Disney souhaite enrichir le catalogue de son service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) avec une série centrée sur les femmes.

Il serait question d’un « thriller d’action », avec des « éléments d’arts martiaux ». À en croire le descriptif de nos confrères, le récit prendrait place dans une « chronologie alternative », ce qui laisse à penser qu’il pourrait s’agir d’un univers parallèle, différent de celui de l’histoire principale, au lieu de proposer un récit à une période différente des époques qui ont déjà été montrées.

Un thriller d’action, avec des arts martiaux et un casting féminin

Cette piste est curieuse si elle se confirme, car, justement, Disney a voulu repartir sur des bases propres avec Star Wars, en zappant l’univers étendu, de façon à ne pas être entravé par des récits empêchant de raconter autre chose : l’articulation de la troisième trilogie avec l’univers étendu aurait été impossible, à cause des incohérences. Dès lors, pourquoi partir sur une ligne de temps différente, alors place nette a été faite ?

Rien n’a filtré pour le moment sur l’intrigue, ni sur le casting. Côté technique, il s’agira d’une série tournée en prises de vue réelles, avec aux commandes la réalisatrice américaine Leslye Headland, qui a créé et dirigé la série Poupée russe, qui est diffusée sur Netflix. Il n’est pas précisé non plus si la série impliquera des personnages déjà existants ou si elle nécessitera d’en créer de nouveaux.

Outre les femmes d’exception qui apparaissent déjà à l’écran, incarnées par des actrices, comme Leia Organa, Rey, Padmé Amidala, Jyn Erso et Rose Tico, Star Wars a permis d’en croiser bien d’autres, dans l’univers étendu ou non, comme Mara Jade, Ahsoka Tano, Jaina Solo, Hera Syndulla, Sabine Wren, Asajj Ventress, ou bien Tahiri Veila. Nombre d’entre elles ont eu un rôle déterminant pour le récit.

Deux autres séries en préparation

Aujourd’hui, la seule série disponible en prises de vue réelles consacrée à Star Wars est The Mandalorian, dont la première saison est disponible. La deuxième doit être diffusée à partir de l’automne 2020 et une troisième est en préparation, selon Variety. Elle met en scène un chasseur de primes, incarnée par Pedro Pascal. À ses côtés se trouvent entre autres Carl Weathers, Gina Carano et Giancarlo Esposito.

Outre The Mandalorian, qui est l’un des gros atouts de Disney+ face à la concurrence, deux autres séries télévisées en prises de vue réelles sont en chantier : la première sera centrée sur Obi-Wan Kenobi, un personnage que retrouvera l’acteur Ewan McGregor. Quant à la seconde, elle racontera le passé de Cassian Andor, un personnage-clé dans le film Rogue One. L’acteur Diego Luna reprendra son rôle.

Pour Disney, tous ces projets visent non seulement à faire fructifier la très lucrative licence Star Wars, achetée à prix d’or en 2012, mais aussi de donner des armes à Disney+ dans la guerre du streaming, face à d’autres plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video ou bien Apple TV+. Pour attirer et garder la clientèle, les plateformes n’ont pas d’autres choix que de produire des contenus exclusifs et à haute valeur ajoutée.

Crédit photo de la une : Lucasfilm