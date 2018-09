Où sont passées les Shadow Stones ? Epic Games a dû désactiver ses nouveaux objets à peine quelques heures après le lancement de la saison 6 de Fortnite, après plusieurs bugs.

À peine arrivées, déjà reparties. Les pierres d’ombres, une des plus grosses nouveautés instaurées par l’arrivée de la saison 6 de Fortnite, ont été retirées par le studio Epic Games moins de 24 heures après leur ajout.

« À cause de problèmes liés aux Shadow Stones, nous les désactivons jusqu’à ce que nous trouvions une solution », a tweeté le studio le 27 septembre au soir. Sur la page d’accueil du jeu, une petite notification confirme que les fameuses pierres ont disparu.

Due to an issue with Shadow Stones, we’re disabling them until we have a fix.

Les pierres d’ombres sont de nouveaux objets comestibles, répandus dans les zones « corrompues » de la carte, censées permettre aux gamers de devenir invisibles jusqu’à 45 secondes, tant qu’ils restent immobiles. Mais une fois la forme d’ombre activée, les personnages peuvent aussi se téléporter vers l’avant, courir plus vite ou sauter plus haut, à l’image des pierres anti-gravité popularisées dans la saison 4.

Que s’est-il passé pour que ces nouveaux objets causent tant de soucis ? Si Epic n’a pas précisé pourquoi les Shadow Stones avaient été désactivées, plusieurs joueurs ont remarqué que les pierres avaient provoqué des bugs. Le streamer Svennoss a ainsi pu conserver sa forme invisible même en bougeant, en construisant et en utilisant ses armes. Un autre a pu conserver sa forme invisible après avoir été réanimé.

Ces avantages sont évidemment proscrits par le jeu en temps normal.

LOL WHAT IS HAPPENING ! this happened randomly, pls fix. got killed as i took a cube > went fully invis for the rest of the game. able to use EVERYTHING while fully invisible and make 0 sound. pic.twitter.com/SB5Tebvgoe

— Svennoss (@Svenosss) September 27, 2018