Jusqu’à présent, il fallait appuyer à plusieurs reprises sur un bouton de la manette pour sprinter dans GTA V. Mais Rockstar Games a enfin changé cela, en permettant aux joueurs de maintenir le bouton pour sprinter.

Les joueurs attendent avec impatience GTA 6. Mais nombreux sont celles et ceux qui s’amusent encore sur son prédécesseur, GTA V. Et pour pouvoir s’amuser encore plus sur le jeu, les joueurs ne demandent qu’une seule chose depuis sa sortie en 2013 : pouvoir courir en restant appuyer sur le bouton dédié. Une fonction évidente et présente dans de nombreux jeux, sauf dans GTA 5.

Une véritable anomalie, que Rockstar Games a corrigée le 2 juin 2023 dans la dernière mise à jour du jeu. Dans celle-ci, le studio introduit enfin une commande alternative, qui permet de maintenir une touche pour sprinter. Les fans de GTA V n’auront donc plus le besoin d’appuyer sans cesse sur le bouton et de martyriser la manette pour pouvoir courir.

Courir ne sera plus une torture pour les doigts // Source : GTAallcom

D’autres améliorations en attendant GTA 6

Parallèlement à cette nouveauté attendue, Rockstar a également ajouté de nouvelles fonctionnalités dans GTA Online. Il est par exemple possible de remplacer l’intégralité des véhicules détruits en appelant la Mutuelle Mors. Vous pourrez remplacer tous vos véhicules détruits d’un seul coup. Les joueurs pourront aussi faire des descriptions personnalisables des garages, dans le but de savoir où sont localisés leurs véhicules préférés.

Il sera aussi possible d’utiliser la Willard Eudora et la Classique Broadway pour des missions de taxi, à condition d’arborer le motif approprié. Enfin, des mises à jour de l’Éditeur vont être proposées, avec l’ajout d’éléments de décor et d’options météorologiques, comme de la neige.

La Willard Eudora dans GTA 5 // Source : GTA Fandom

Ces ajouts, bienvenus, seront probablement au centre de GTA 6. Selon plusieurs rumeurs, le jeu pourrait arriver en 2024. Le jeu, dont le développement a été officialisé en 2022, se veut encore plus révolutionnaire que GTA V, avec notamment la possibilité d’incarner un personnage féminin.

