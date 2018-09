La dernière mise à jour de la version Switch de Fortnite a retiré la possibilité de capturer des vidéo. Epic Games veut privilégier la performance.

Comme sur PlayStation 4 et Xbox One, la Switch offre la possibilité de capturer facilement des photos et des vidéos. Mais certains jeux ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité. Depuis une récente mise à jour, c’est notamment le cas de Fortnite, qui ne permet plus de sauvegarder des clips de ses exploits depuis la console de Nintendo.

Les joueurs ont d’abord cru à un simple bug et ont commencé à inonder les forums de plaintes. En réalité, il s’agit d’une décision prise par Epic Games pour améliorer les performances du portage, la capture vidéo étant visiblement trop gourmande pour la Switch.

Une fonctionnalité trop gourmande pour la Switch

Pour éviter un badbuzz, Sean Hamilton, en charge de la communauté, a pris la parole sur Reddit le 11 septembre 2018 pour confirmer la suppression et en expliquer la raison. Il précise : « Cette décision a été prise pour des raisons liées à la stabilité et aux performances, étant donné que nous avons observé des plantages induits par un manque de mémoire. Désactiver cette fonctionnalité permet de gagner sur la RAM tout en ayant un impact positif sur les performances générales. »

Conscient que c’est un crève-cœur, Epic Games va songer à proposer la fonctionnalité en option aux joueurs qui ne craindraient pas d’essuyer quelques soucis de performance. Il faut dire qu’elle est particulièrement appréciée, en plus de pallier l’absence des replays. Sans elle, les fans pourront difficilement partager les grands moments qu’ils peuvent vivre dans Fortnite, un jeu où il se passe toujours quelque chose.