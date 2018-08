De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en septembre 2018, et que nous attendons le plus.

Chaque mois, Netflix met désormais en ligne plus de nouveaux contenus sur sa plateforme française que nous sommes capables d’en regarder. Le mois de septembre 2018 l’incarne à la perfection, avec une cinquantaine de nouveaux programmes. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer donc une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir sur Netflix, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité.

Ce mois-ci est très chargé : Netflix France accueillera un grand nombre de films Pixar — paradoxal, alors que Disney va bientôt lancer sa propre plateforme aux États-Unis — ainsi que plusieurs nouvelles séries originales exclusives, dont la très attendue Maniac. À noter, en revanche, l’absence de nouveaux dessins animés.

Les productions sont classées par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici.

Séries Les séries

The 100, saison 4 — 1er septembre

La quatrième saison a déjà été diffusée sur la CW en 2016, mais les fans apprécieront de pouvoir la binge-watcher à nouveau sans vergogne.

Iron Fist, saison 2 — 7 septembre

La première saison de ce super héros au rabais avait eu peu de succès, mais cela n’a pas empêché Netflix de la renouveler pour un deuxième volet. Une nouvelle catastrofist.

Atypical, saison 2 — 7 septembre

La série de Netflix est sans prétention, et c’est ce qui la rend touchante. Reste à voir si la deuxième saison sera aussi intelligente que la première.

BoJack Horseman, saison 5 — 14 septembre

BoJack Horseman est tout simplement l’une des meilleures séries du moment. Cynique et émouvante, drôle et tragique, elle se joue de l’espace temps et jongle avec les allitérations comme aucune avant elle. On a déjà posé un RTT le jour de la sortie.

American Vandal, saison 2 — 14 septembre

Le succès de ce faux documentaire a pris tout le monde par surprise, même Netflix. Après la trépidante enquête concernant les tags de pénis sur des voitures, il s’agit à présent de narrer l’histoire tragique d’une tourista collective dans un lycée.

Maniac, saison 1 — 21 septembre

Il s’agit probablement de la nouvelle série la plus attendue du mois de septembre. Avec Emma Stone, Jonah Hill et Justin Theroux au casting, Maniac a tout du blockbuster de la rentrée, avec son esthétique 80s et ses faux airs de Legion. Four ou énorme succès ? Réponse dans 3 semaines.

Films Les films

Marvel’s The Avengers — 1er septembre

Quatre long-métrages de super-héros le même jour : il va falloir réserver votre 1er septembre au soir si vous voulez rattraper votre retard en matière de films Marvel. L’un des plus populaires, les Avengers, est une bonne manière de plonger dans le grand bain — même s’il arrive après les autres, il est possible de le regarder sans avoir une grande connaissance des super-héros.

Iron Man 3 (Marvel) — 1er septembre

À défaut d’originalité, Marvel a sorti en 2013 le troisième opus des aventures de Tony Stark, le milliardaire arrogant au faux airs nonchalants (mais il a un grand cœur, ne vous inquiétez pas).

Thor : le monde des ténèbres (Marvel) — 1er septembre

Captain America : le soldat de l’hiver (Marvel) — 1er septembre

Steve Rogers est de retour dans ce volet 2 de Captain America qui consacre notamment une partie de son intrigue à expliquer ce qu’est le fameux SHIELD.

Toy Story 3 (Pixar/Disney) — 1er septembre

Qu’advient-il des jouets quand les enfants deviennent grand ? Un conseil : sortez les mouchoirs.

La Momie — 1er septembre

Triplet gagnant : la Momie (1999) sera accompagnée du Retour de la Momie et de La Momie : la tombe de l’entrepreneur dragon, tous les trois mis en ligne le même jour sur Netflix France.

Sierra Burgess Is a Loser — 7 septembre

Netflix allonge un peu plus sa liste des comédies romantiques exclusives avec Sierra Burgess Is a Loser, une nouvelle épopée adolescente sur l’importance de s’accepter comme on est. En bonus, on retrouve Noah Centineo, la nouvelle star de la plateforme après le succès de À tous les garçons que j’ai aimés.

Battle Royal — 15 septembre

Le film inspiré par le succès du jeu vidéo Fortnite débarque sur Netflix !

Une femme de tête — 21 septembre

Ce film Haifaa Al Mansour sortira exclusivement sur Netflix et suivra les aventures d’une femme noire qui, n’en pouvant plus d’être « parfaite » et correspondre aux stéréotypes de beauté caucasiens (des cheveux en permanence bien lissés), rase son crâne sur un coup de tête.

Rebelle (Pixar/Disney) — 29 septembre

Si vous ne connaissez pas l’héroïne de Disney aux incroyable cheveux roux bouclés et le mignon accent écossais, il est temps de rattraper votre retard !

Docus Les documentaires

Quincy — 21 septembre

Le documentaire original de Netflix sur un des producteurs les plus influents de l’industrie musicale est bientôt disponible.

Chef’s Table, volume 5 — 28 septembre

On ne présente plus Chef’s Table et ses plans à faire saliver quiconque serait happé par la série documentaire. En espérant qu’un peu plus de femmes cheffes soient mises à l’honneur que dans les volets précédents.

Stand-ups Les stand-ups

Audrey Lamy, Dernières avant Vegas — 13 septembre

L’ancien spectacle d’Audrey Lamy sera à présent mis en ligne par Netflix, qui commence à rattraper son retard en matière de catalogue de stand-ups français.

On ne peut pas vraiment vous les conseiller, mais sachez que Netflix mettra également en ligne deux spectacles comiques, respectivement de Kev Adams et Cauet. Voilà.

