En pleine semaine de gamescom et alors que la saison 5 bat son plein, Epic Games a mis à jour Fortnite. Quoi de neuf au programme ?

Epic Games a profité de la semaine de la gamescom pour déployer un nouveau patch pour Fortnite, le jeu le plus médiatique de l’année 2018. En version 5.30, le jeu de survie et de construction multijoueur ajoute d’abord un nouvel objet très intéressant : la Faille toute prête.

Directement liée à la thématique principale de la cinquième saison en cours, la Faille toute prête prend la forme d’un globe qui permet aux joueurs de « créer une faille pour soi-même ou pour ses alliés. » On y voit un moyen d’échapper à une mort assurée en esquivant le danger, sachant que vos adversaires pourront vous suivre dans votre tentative de fuite.

En bref, la Faille toute prête est l’occasion, pour les fans, d’expérimenter de nouveaux moyens de se déplacer sur la carte et on imagine que certains n’hésiteront pas à combiner l’objet à d’autres outils à leur disposition pour faire des jolies vidéos à partager sur les réseaux sociaux.

Epic Games a également remplacé Tomato Town par le Tomato Temple sur la carte. Selon les informations fournies par Polygon le 23 août 2018, ce nouveau lieu pallie quelques défauts constatés sur l’ancien, dans le sillage du loot peu intéressant. Rempli de choses à récupérer, le Tomato Temple offre la possibilité de se poser dans une zone habituellement peu peuplée. Non content d’assurer côté lore (les tomates devraient être populaires dans les jours à venir avec les défis Tomatohead), le studio continue de rectifier le tir en écoutant les retours de la communauté.

Ascend to Royale-ty as Tomatohead by completing the Tomatohead challenges, available for past and present owners of the outfit.

The Tomatohead Outfit is in the Item Shop now ! pic.twitter.com/bUG8hegZ3U

— Fortnite (@FortniteGame) August 23, 2018