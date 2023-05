Marie est l’un des personnages les plus appréciés d’Animal Crossing, ainsi que d’autres jeux vidéo comme Smash. Bros. Pourtant, il n’y a qu’en France que nous l’appelons Marie. Un mystère que l’on a tenté d’éclaircir.

Une dizaine de noms différents pour un seul personnage : c’est le mystère qui entoure le petit chien jaune virtuel de Nintendo, appelé Marie en France.

Le personnage est notamment présent dans Animal Crossing, l’une des licences les plus populaires de Nintendo. La dernière itération du jeu, Animal Crossing : New Horizon, en est le parfait exemple. Son succès s’explique par un univers très agréable à explorer, une accessibilité évidente et des personnages très attachants. Certains d’entre eux dépassent même les frontières d’Animal Crossing, comme la fameuse Marie.

Introduite dans Animal Crossing : New Leaf en 2013, Marie est rapidement devenue une favorite des fans, puisque c’est elle qui assiste la joueuse ou le joueur lorsqu’il devient le maire du village. Dans les jeux qui ont suivi, Marie a occupé divers rôle, toujours en soutien du joueur. Une alliée de poids, qui s’est aussi retrouvée dans d’autres jeux Nintendo, comme Mario Kart ou Smash Bros. Ultimate. La liste de prouesses de Marie ne s’arrête pas là. Elle est l’effigie officielle du compte Twitter d’Animal Crossing et aussi l’un des nombreux personnages de la série à avoir plusieurs noms, qui diffèrent en fonction du pays où est joué Animal Crossing.

Mais alors, pourquoi Marie s’appelle Marie en France, mais Isabelle aux États-Unis, et Melinda en Allemagne ?

Marie ou Isabelle (ou Fuffi, ou Shizue…)

En France, nous la connaissons sous le nom de Marie. Selon plusieurs fans, ce nom ferait référence aux mots « mairie » et « maire », vu que la protagoniste est l’assistante du maire de la ville dans Animal Crossing : New Leaf. Si Nintendo n’a jamais confirmé cette rumeur (Numerama a tenté d’obtenir plus d’informations, sans succès), d’autres interprétations sur le nom de Marie ont été faites.

En associant Marie à Digby, le nom anglais de son frère jumeau Max, on obtient Marie Digby. Que ce soit une coïncidence ou pas, c’est aussi le nom de Marié Digby, une chanteuse américaine. Et comme par hasard, Marie a aussi un goût pour la musique, puisqu’elle est impliquée dans la chanson de la ville, que l’on entend très souvent dans le jeu.

Aux Pays-Bas et dans les pays anglophones (USA, Royaume-Uni, Canada et Australie en particulier), elle est appelée Isabelle. Là aussi, les fans ont trouvé plusieurs raisons. Selon le wiki Animal Crossing, Isabelle a été nommée ainsi à cause de la ressemblance de sa tête avec un sac de cloches (Isabelle = « is a Bell ») et pour sa nature charmante et appréciée de tous (Isabelle = « is a Belle »). Des jeux de mots qui sont même mentionnés par le personnage Palutena dans Super Smash Bros. Ultimate.

Isabelle pourrait aussi faire référence aux clochettes du mois de décembre, dans Animal Crossing. Son anniversaire a lieu le même mois, les clochettes sont généralement associées à Noël, et elle porte en plus un ruban rouge avec des clochettes dans sa fourrure qui tintent lorsqu’elle marche ou qu’elle penche la tête. Des coïncidences encore plus évidentes.

En Russie, le nom est similaire à celui utilisé par les anglophones, puisqu’elle s’y appelle Izabel.

Dans d’autres pays européens, Marie porte aussi un autre nom. En Espagne, elle est appelée Canela, probablement parce que la première syllabe de son prénom, « Can » est un mot espagnol qui peut désigner un chien. En Allemagne, Marie se prénomme Melinda, alors que c’est Fuffi pour l’Italie. C’est un nom pour les chiens qui est très populaire dans ce pays,

En Asie aussi, Marie a d’autres variantes

En Asie, Marie a aussi des noms très éloignés de Marie.

En Chine, c’est Xīshī huì (西施惠). 西施 (xīshī), qui est une expression figurée qui se traduit par « belle femme » ou « fleur tombée ». Quant à 惠 (huì), c’est un mot qui peut être utilisé pour signifier « bénéfice, faveur » ou « bienveillant, bon cœur, doux ».

Une star internationale // Source : Flickr

En Corée du Sud, Marie se prénomme Yeoul (여울). Cela signifie littéralement « amie féminine ». L’alphabet hangueul va également dans ce sens, avec des significations individuelles pour chaque caractère. 여 (yeo) veut dire « femme, femelle » et 울 (ul) signifie « famille, ami, proche, parent ».

Dans son pays d’origine, le Japon, elle est nommée Shizue. Ça peut être traduit par « branche calme », comme l’est la ville d’Animal Crossing. Mais c’est aussi un dérivé de Shih Tzu, la race de chien à laquelle elle appartient.

En plus de Marie, d’autres personnages d’Animal Crossing ont un nom différent selon les régions. Le frère jumeau de Marie, Max s’appelle par exemple Kento au Japon ou Digby en anglais. Ce sont des noms bien différents certes, mais cela ne change rien aux personnages, qui reste les mêmes autour du monde.

