Lego Fortnite permet à tout un chacun d’exprimer sa créativité en construisant tout et n’importe quoi. Naturellement, il y a des personnes plus douées et ce destroyer ultra-détaillé le prouve.

En décembre, Fortnite a fait sa petite révolution en introduisant de nouveaux modes de jeu. Depuis, des milliers de personnes se réunissent quotidiennement sur Lego Fortnite, une expérience mêlant survie et construction dans l’univers de la brique danoise. Sa philosophie de gameplay amène forcément les joueuses et les joueurs à rivaliser de créativité pour imaginer des projets variés (comme c’est le cas pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom). Certains sont plus habiles que d’autres, en témoigne cet immense bateau partagé sur Reddit le 12 janvier.

L’utilisateur GingerJay1991 est très fier de son assemblage qui a dû nécessiter des heures et des heures de prise de tête. À tel point qu’il nous gratifie d’un petit tour du propriétaire. D’un point de vue extérieur, on parle quand même d’un navire de guerre, équipé de canons et d’une piste d’atterrissage. Pourquoi ce choix ? « Mon grand-père était artilleur, et j’espère qu’il en sera fier », explique l’intéressé qui ne reçoit que des éloges sur la plateforme Reddit. Il a vraiment de quoi inspirer les fans de Lego Fortnite, qui a réuni plus de 200 000 personnes connectées en moyenne ces 30 derniers jours.

Un incroyable navire de guerre dans Lego Fortnite. // Source : Reddit

Dans Lego Fortnite, on peut construire des choses incroyables

GingerJay1991 s’était déjà illustré ces dernières semaines avec la réplique d’un avion capable de voler. Avec son navire de guerre, on passe au stade supérieur. Au-delà de l’aspect extérieur très fidèle, on ne peut qu’applaudir le fait que tout l’intérieur est habitable. En rentrant par une petite porte, on peut se balader dans le bateau, rempli de petits détails très réussis. Des escaliers, des toilettes, une salle à manger, un bar, un espace de stockage, un dortoir, une salle de bain… Tout y est et on aurait presque envie d’y vivre.

L’intérieur du navire. // Source : Reddit

Le bateau peut flotter selon les explications fournies par GingerJay1991. Il est par ailleurs capable de se déplacer, mais à une vitesse très, très lente. À noter qu’il n’a pas cherché à reproduire un modèle existant. « J’ai créé par rapport à ce que j’avais en tête et j’espère que c’est suffisamment proche pour ressembler à un vrai navire », révèle-t-il. Il ajoute : « C’était une plaie d’affronter une telle complexité, mais je veux juste construire encore plus ! »

GingerJay1991, qui partage son processus de construction sur sa chaîne Twitch (3 000 abonnés pour le moment) a l’ambition de devenir le « Master Lego Fortnite Builder ». Avec ses directs, il espère fournir des astuces à celles et ceux qui voudraient construire de grandes choses dans Lego Fortnite. Bref, l’idée n’est pas simplement d’impressionner, mais aussi d’aider en fournissant des pistes d’amélioration. Grâce à lui, vos villages dans Lego Fortnite sortiront peut-être du lot.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !