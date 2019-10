DOOM est un jeu vidéo légendaire tellement vieux qu'il peut tourner sur un nombre incalculable d'appareils. Jusqu'au plus insolites.

Que vous soyez ou non des adeptes des jeux vidéo, vous connaissez forcément DOOM. Sorti en 1993 sur PC, il est considéré comme l’un des pères fondateurs du genre FPS (tir à la première personne), aux côtés de Wolfenstein 3D (qui avait posé les bases quelques mois plus tôt). Ce n’est pas pour rien que, pendant longtemps, les jeux de tir suivants étaient considérés comme des DOOM-like.

Plus de vingt-cinq après, la licence DOOM continue de survivre au travers de nouveaux épisodes édités par Bethesda… ou de portages insolites. Car oui, DOOM peut tourner sur une multitude d’appareils, même les plus impensables. Il existe d’ailleurs un site internet baptisé It Runs Doom ! et compilant tous ces objets capables de faire tourner DOOM.

Tour d’horizon.

Tous ces endroits où on a vu Doom tourner

Une vieille caisse enregistreuse d’un McDonald’s

Grâce à un débrouillard âgé de 19 ans. « J’ai téléchargé ZDOOM (la version XP de DOOM) depuis mon PC personnel et j’ai branché une clef USB à la caisse enregistreuse », explique-t-il chez Kotaku le 1er octobre 2019. Ce n’était pas si compliqué.

Ladies and Gentlemen I give you DOOM … …. ….. Running on a McDonald’s cash register. pic.twitter.com/kQhrkZ1ScV — Ry (@Raio_Ken) September 29, 2019

DOOM sur la Touch Bar d’un MacBook Pro

Injouable mais bluffant. Gros défi en perspective pour finir un niveau sur un écran doté d’une résolution de 2160 x 60 pixels…

DOOM sur une Apple Watch

En direct de watchOS 2, ce qui commence à dater un peu.

DOOM sur un aspirateur intelligent

En réalité, un développeur s’est amusé à créer un programme permettant de transformer le parcours d’un aspirateur autonome en carte pour le jeu vidéo DOOM. Audacieux. « J’espère que vous allez vous amuser avec cette fonctionnalité. Certains diront que c’est inutile, mais j’espère que le Seigneur des Ténèbres effacera ces gens de la surface de la Terre et les piègera dans une dimension parallèle de feu éternel. Leur souffrance sera légendaire », confie-t-il.

DOOM en version on y voit rien

Ce n’est pas la plateforme mais la version qui importe ici : quelqu’un a donné naissance à un DOOM avec des graphismes en ASCII — soit un rendu uniquement composé de caractères que l’on peut taper (chiffres, lettres, symboles mathématiques, ponctuation). Il y a plusieurs niveaux de difficulté et, même, un mode monochrome…

Dans DOSBox… dans un smartphone… dans un environnement Unreal Engine 4

On ne vous en voudra pas de n’avoir rien compris. Mais en gros c’est une mise en abime dans une mise en abime 😅.

Un distributeur de banques

Au moins, c’est gratuit.

Un toaster

Jouer à DOOM avec un toaster ? Vous en rêviez, non ?

Un analyseur de spectre

Pour les pauses déjeuner.

Un thermostat

Il fait quelle température dans DOOM ?

Un piano

Pas besoin d’apprendre le solfège.

Crédit photo de la une : Bethesda Signaler une erreur dans le texte