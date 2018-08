Marre que votre interface de Netflix change ? Vous ne voulez plus participer aux tests de la plateforme de streaming et avoir en avance certaines nouvelles options ? Il est possible de désactiver les tests de l'interface.

Netflix ne fonctionne pas comme la plupart des services de streaming. Tous opèrent ce que l’on appelle de l’A/B Testing pour savoir laquelle de deux (ou plusieurs) options est la plus appréciée, mais peu ont adopté cette pratique à une aussi grande échelle que le géant rouge et noir. Todd Yellin, responsable de la technique derrière vos séries et films préférés, le répète souvent : « il n’y a pas une version de Netflix ‘normale’ ». Toutes, à divers degrés, proposent des différences légères.

En revanche, il existe une manière pour l’utilisateur de ne plus participer aux tests opérés par Netflix. Vous aurez alors une version non modifiée du service, mais qui restera adaptée à votre plateforme (ordinateur, smartphone, tablette, télévision…) et continuera à vous proposer des séries, films et documentaires qui pourraient vous intéresser. Ce n’est pas la version « normale », mais assurément une version plus stable de Netflix.

Il vous suffit de vous rendre à cette adresse en étant connecté à votre compte pour décocher la case Participer à des tests. Vous pourrez la retrouver dans l’onglet Compte accessible en haut à droite via votre photo de profil puis dans le sous-menu Participation à des tests.

C’est une manière, par exemple, d’éviter les tests sur les publicités « maison » qui sont diffusées sur la plateforme de streaming depuis le 17 août 2018. Mais c’est aussi rater de belles innovations, comme le lancement des épisodes en arrière-plan ou les bandes-annonce au format portrait pour les smartphones. Autant de tests pratiqués par Netflix et qui ont servi le plus grand nombre d’utilisateurs.