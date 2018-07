Selon les chiffres publiés par Apptopia, les utilisateur de la version mobile de Fortnite jouent en moyenne 21,6 minutes par session.

Dans une publication datée du 30 juillet 2018, le cabinet Apptopia s’est intéressé au phénomène Fortnite, plus spécifiquement à la version mobile exclusivement disponible — pour l’heure — sur iOS, en attendant le lancement sur Google Play (d’abord chez Samsung ?). L’occasion pour nous de découvrir quelques chiffres toujours aussi intéressants concernant le jeu développé par Epic Games. On en retient d’abord un : en moyenne, les utilisateurs de l’application jouable sur iPad et iPhone joueraient 21,6 minutes par session — et non pas par partie, notez.

Cela veut dire que les fans de Fortnite ne rencontrent pas de réels problèmes avec la jouabilité pourtant chaotique sur un écran tactile — le chiffre est même élevé et correspond à la durée d’une partie pour un joueur correct, temps de chargement et échauffement compris. On notera que Apptopia se donne une marge d’erreur de 20 % sur les données qu’il publie. Même en appliquant ce pourcentage, on obtient quand même une moyenne élevée, supérieure à celle de Pokémon Go (14,8 minutes).

100 millions de téléchargements en 138 jours

Au total, les joueurs du portage mobile de Fortnite, articulé autour de la même expérience que sur les autres plateformes, ont passé 2,7 milliards d’heures sur les serveurs durant les mois de mai et juin.

Autrement, Apptopia estime que Fortnite a franchi la barre des 100 millions de téléchargements en 138 jours sur l’App Store. Sur cette statistique, il fait moins bien que Super Mario Run (68 jours) et Pokémon Go (71 jours), mais mieux que son concurrent direct, PUBG Mobile (344 jours prévus). Du côté des revenus, on table sur 160 millions de dollars depuis la sortie en mars.

On rappelle qu’il est nécessaire de relativiser la performance inouïe de Super Mario Run. Outre la campagne marketing massive (il avait été annoncé durant une conférence d’Apple) et l’effet nostalgie mentionnés par Apptopia, l’adaptation des aventures du plombier reste un échec commercial assumé par Nintendo. C’est loin d’être le cas concernant Fortnite.

