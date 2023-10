[Deal du jour] Plus de 10 ans après la sortie du premier opus, Remedy Entertainment sort enfin la suite de son jeu culte Alan Wake. L’écrivain éponyme devra à nouveau affronter ses cauchemars, dans un jeu qui s’annonce fidèle au premier.

Après le succès du premier épisode, sorti en 2010, qui a eu droit à une version remastered intitulée sobrement Alan Wake Remastered, nombreux étaient les joueurs et les joueuses à attendre une potentielle suite. Le premier opus était un mélange affirmé entre la série Twin Peaks, et les romans d’épouvante de Stephen King. Cette suite semble reprendre l’atmosphère très particulière de l’épisode original, avec une ambiance toujours aussi étrange et de l’action placée au service du récit. Un titre qui promet d’être passionnant, comme un bon roman d’épouvante lu au coin du feu.

Où précommander Alan Wake 2 au meilleur prix ?

Alan Wake 2 est prévu pour le 27 octobre 2023 partout dans le monde, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, exclusivement en version dématérialisée. Le jeu du studio Remedy est disponible en deux éditions : une édition Standard, avec le jeu de base, et une édition Deluxe. Cette dernière comprend surtout le Pass d’extensions, qui vous donne accès aux futures extensions Zone X et La maison du lac. Plusieurs cosmétiques pour les armes, deux tenues exclusives et une breloque lanterne sont aussi présentes dans l’édition Deluxe.

Notez que les précommandes, quelle que soit la version choisie, s’accompagnent d’un skin Revolver Ornate pour Alan, d’un pack de ressources de survie pour Saga, et d’un pull Oh Deer Diner pour Saga.

Précommander Alan Wake 2 pour PS5, sur le PlayStation Store

La version Standard d’Alan Wake 2 est disponible en précommande sur PS5 au prix de 59,99 €. La version Deluxe est, elle, disponible au prix de 79,99 €.

Vous pouvez approvisionner votre compte PSN avec une carte prépayée, d’une valeur de 60 €, pour l’édition Standard, et deux cartes prépayées, d’une valeur de 40 €, pour l’édition Deluxe.

Précommander Alan Wake 2 pour Xbox Series, sur le Microsoft Store

La version Standard d’Alan Wake 2 est disponible en précommande sur Xbox Series au prix de 59,99 €. La version Deluxe est, elle, disponible au prix de 79,99 €.

Vous pouvez approvisionner votre compte PSN avec deux cartes prépayées, d’une valeur de 30 €, pour l’édition Standard, et une carte prépayée, d’une valeur de 80 €, pour l’édition Deluxe.

C’est quoi, Alan Wake 2 ?

Alan Wake 2 fait revenir l’intrigue dans Bright Falls, la ville qui accueillait déjà les évènements du premier épisode. Alan Wake partage cette fois l’affiche avec un autre personnage jouable, Saga Anderson, une inspectrice du FBI. Cette dernière mène l’enquête sur une série de meurtres, étrangement liés à Alan. L’équipe de Remedy assume encore plus l’affiliation de leur jeu à Twin Peaks, (Alan Wake est coincé dans l’Antre Noire, clin d’œil), aux romans de Stephen King, et à des séries fantastiques, X-files en tête.

Le jeu s’inscrit dans le genre du survival horror à la troisième personne, et fait la part belle aux ambiances oppressantes et à la tension permanente. Bien que suite directe du précédent opus, les développeurs précisent qu’Alan Wake 2 peut se jouer sans avoir fait le premier. Une information que viennent contredire le récent remaster d’Alan Wake, censé remettre la licence sur le devant, et les vidéos officielles qui résument le premier épisode. Gageons que l’histoire saura raccrocher les wagons, tout en proposant un récit indépendant.

