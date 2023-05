Grâce aux possibilités de créations infinies de The Legend Of Zelda : Tears of the Kingdom, un joueur a recréé dans le jeu l’Eclipse, un des évènements les plus glauques de l’histoire du manga, tiré de Berserk.

Depuis sa sortie le 12 mai 2023, The Legend Of Zelda : Tears of the Kingdom fait le bonheur de dizaines de millions de joueurs à travers le monde. Le jeu est une véritable mine d’or dans laquelle tout est possible, de nombreuses personnes l’ont bien compris. Un fan a par exemple profité de son aventure sur le titre de Nintendo pour recréer l’Eclipse, une scène aussi culte que traumatisante d’un manga dont il est fan : Berserk.

Pour cela, il s’est appuyé, comme l’explique Comic Book dans un article qui date du 16 mai 2023, sur le pouvoir Emprise. Ce dernier permet de créer des objets, des véhicules et bien d’autres choses à partir des ressources d’Hyrule. Ici, le joueur, prénommé Clausioporosis sur Reddit, s’en est servi pour concevoir une sorte de potence, bâtie spécialement pour y poser un korogu. Après avoir mis le feu à sa structure, le joueur a attendu l’arrivée d’une « Lune de sang », évènement durant lequel le ciel devient rouge et provoque l’apparition d’innombrables monstres agressifs à la chasse des habitants d’Hyrule.

Hommage à Berserk

Si le joueur a comparé cette scène à l’Eclipse, c’est parce qu’elle comporte plusieurs points communs avec ce moment culte du manga de Kentaro Miura, décédé en 2021. La potence, bâtie par le joueur, est par exemple une version géante de la Marque du sacrifice, un symbole apposé sur les personnes offertes en sacrifice durant l’Eclipse. L’objet du sacrifice n’est d’ailleurs rien d’autre qu’un pauvre korogu, victime privilégiée des joueurs depuis le début du jeu.

Le ciel rouge, provoqué par la Lune de sang, ressemble aussi fortement à celui que les fans de Berserk ont pu observer à la première apparition de l’Eclipse. Dans le manga, l’Eclipse est le moment où Griffith, le meilleur ami du personnage principal Guts, sacrifie tous ses proches pour obtenir une énorme puissance. Une scène extrêmement violente et sombre, où de nombreux personnages sont avalés en entier par une armée de démons. Ce moment, qui en a choqué plus d’un, est aujourd’hui encore considéré comme l’un des évènements les plus violents tous mangas confondus.

Berserk dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Reddit

Berserk, un manga très influent

Cette référence au manga de Kentaro Miura n’est pas la première dans un jeu vidéo. Si, dans le dernier Zelda, c’est un joueur qui a rendu hommage à Berserk, d’autres jeux ont vu des développeurs le faire par eux-mêmes. C’est le cas des jeux Dark Souls, où l’univers dark fantasy fait plusieurs fois écho au manga. D’autres jeux, comme Elden Ring ou Bloodborne, rendent également hommage à Berserk, œuvre favorite d’Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware, le studio derrière la production de tous ces jeux.

Mais il n’est pas le seul à avoir été influencé par Berserk. On peut aussi citer Final Fantasy VII, où le héros Cloud utilise une épée colossale pour se battre, point commun qu’il partage avec Guts, héros de Berserk. Les similarités vont même jusqu’à la manière dont ils portent leur arme. Plus récemment, on peut aussi citer Tales Of Berseria avec sa protagoniste Velvet, vue par beaucoup comme une version féminine de Guts. Même l’histoire et les thèmes du jeu semblent inspirés de Berserk. D’ailleurs, une scène s’inspire fortement de l’Eclipse, puisque l’antagoniste du jeu réalise, selon lui, un sacrifice pour le bien du monde.

