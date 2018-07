L'accessoiriste Hori va profiter du lancement de Super Smash Bros. Ultimate pour sortir une manette GameCube mieux adaptée à la Switch que l'originale.

Comme il l’avait fait pour l’opus Wii U, Nintendo ne va pas manquer de mettre en exergue sa manette GameCube — considérée comme l’une des meilleures de tous les temps — pour le lancement de Super Smash Bros. Ultimate sur Switch en décembre prochain. Mais, sur ce segment, le constructeur devra composer avec la concurrence d’Hori, qui a officialisé un pad GameCube — sous licence (un gage de qualité).

Par rapport à l’original, celui de l’accessoiriste sera beaucoup mieux adapté à la console hybride. On rappelle qu’Hori avait déjà sauté sur cette occasion pour la version Wii U de Super Smash Bros..

Pas besoin de dongle USB

Trop fan de sa manette GameCube déjà compatible avec la Switch, Nintendo n’a pas cru bon la faire évoluer en lui offrant une interface USB. De fait, le port original oblige à passer par un dongle que, bien sûr, le constructeur nippon commercialise. Du coté d’Hori, on a opté pour la simplicité : la manette GameCube pour Switch bénéficie bel et bien d’un branchement en USB via le dock.

Si la forme — et l’ergonomie qui va avec — n’a pas changé d’un iota, cette manette se pare de quelques nouveautés bienvenues, absentes de la concurrente officielle. Ainsi, les touches +, -, Home et Capture d’écran font leur apparition, en plus d’un raccourci pour certaines actions qui demandent de la rapidité. Ensuite, les gâchettes ont été repensées : accompagnés des boutons de tranche ZL et ZR, elles imitent la disposition et le confort de leurs homologues présentes sur les Joy-Con et le Pro Controller. Elles sont même personnalisables.

Cela veut dire que ce produit sera plus à même de devenir votre pad de tous les jours, puisqu’il ne manque de rien. Annoncé pour le moment au Japon, il sera disponible au moins de septembre prochain pour moins de 30 euros. Trois coloris seront proposés : Pikachu, Mario et Zelda.

Crédit photo de la une : Hori Signaler une erreur dans le texte