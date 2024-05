Lecture Zen Résumer l'article

Le programme des prochains mois pour Hades 2 est connu en partie. Le rogue-lite de Supergiant Games contiendra une nouvelle zone et une nouvelle arme, mais aussi de nouvelles fonctionnalités.

Voilà donc une semaine que la sortie anticipée de Hades 2 a eu lieu. Qui dit early access, dit jeu incomplet — même si pour une version inachevée, le titre de Supergiant Games offre déjà une richesse de contenus remarquable. Le jeu final, attendu vraisemblablement pour début 2025, sera sans surprise assez différent de ce qui est proposé aujourd’hui.

Il a fallu trois ans au studio indépendant pour accoucher de cette préversion du rogue-lite — qui succède à Hades premier du nom, incontestablement l’un des meilleurs du genre. Il en faudra une de plus pour achever l’ouvrage, à en croire le calendrier de Supergiant Games. L’early access doit en effet se prolonger jusqu’à début 2025.

Dans l’intervalle, cet accès anticipé à Hadès 2 doit évidemment s’étoffer pour devenir petit à petit le jeu dans sa version définitive. On sait d’ores et déjà qu’une première grande mise à jour est prévue d’ici à la fin de l’année 2024 (la date n’est pas encore arrêtée). Plusieurs petites mises à jour techniques ont aussi fait leur apparition depuis le 6 mai.

Le studio n’a pas encore de patch note détaillé de cette future mise à jour. Il a toutefois donné les lignes directrices principales qu’il entendait suivre pour la suite. Attention : les éléments indiqués ci-dessous ne figureront pas tous nécessairement dans le premier gros arrivage de contenus. Ces indications ont été données pêle-mêle par Supergiant Games.

Pour aller plus loin Tout comprendre à l’artisanat dans Hades 2

Hades 2 est déjà largement jouable, même si ce n’est qu’une early access. // Source : Supergiant Games

Les prochaines nouveautés de Hades 2

1. Une nouvelle région

Une nouvelle région doit être intégrée prochainement. Elle contiendra de nouveaux personnages, ainsi que des ennemis inédits et des contenus personnalisés. Elle viendra s’ajouter aux zones déjà proposées sous la surface, mais aussi à l’air libre — certaines, d’ailleurs, vous seront un peu familières si vous avez déjà joué au premier Hades.

2. La personnalisation de la Croisée des chemins

La Croisée des chemins est votre camp de base, depuis lequel vous lancez vos opérations et administrez vos ressources. Il sera possible de redécorer les lieux avec divers items. C’est exactement le même principe que dans le premier volet, où l’on pouvait personnaliser le palais dans lequel Zagreus passait une partie de son temps.

3. Une sixième arme pour Mélinoé

Dans l’arsenal offert à Mélinoé, il existe six emplacements pour les armes, mais seuls cinq sont occupés. Une sixième arme est prévue — elle sera la dernière. Sa nature est un mystère. Il y a déjà un bâton de magie, une hache, des torches, un crâne d’argent et un combo mêlant une faucille et une dague. Zagreus, le héros de Hades, en avait six aussi.

4. Des aspects pour les armes

Dans le premier Hades, on peut orienter le fonctionnement de chaque arme en choisissant des aspects. De cette façon, les mécanismes de jeu sont différents d’un aspect à l’autre même si c’est la même arme. Ce principe va revenir dans Hades II, ce qui offrira encore plus de possibilités de combat via les bonus offerts par les dieux.

5. Avancée de l’histoire principale

L’histoire principale n’est pas entièrement disponible dans l’early access. Le studio prévoit de l’étendre dans les mois à venir, avec à la clé de nouvelles options et interactions pour les personnages et les dieux que croise Mélinoé. Il est toutefois prévu que la fin de l’histoire ne soit pas accessible tant que le jeu final n’est pas sorti.

6. Extension de la bande originale

De nouvelles musiques en jeu seront ajoutées. La bande originale peut être écoutée sur YouTube.

Et aussi

Supergiant Games promet par ailleurs d’optimiser encore l’expérience de jeu, et d’introduire de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux pouvoirs, héros ou environnements. Le détail n’est pas donné. À ce stade, on ignore si les dieux restants du premier jeu reviendront, comme les autres personnages… ou même Zagreus.

Hades 2 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.