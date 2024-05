Lecture Zen Résumer l'article

Après avoir mis en scène leur éradication, les automatons pourraient prochainement gagner du renfort dans Helldivers 2. Un robot plus gros, ayant l’apparence d’un mécha, rejoindrait leur rang, ce qui rendrait ces adversaires plus redoutables encore.

Nul ne saurait dire ce que prévoient les développeurs de Helldivers 2, tant les surprises s’enchaînent. Il y a quelques semaines, les joueurs et les joueuses ont cru que les automatons — la faction ennemie inspirée de Terminator — étaient exterminés pour de bon. Quelques heures plus tard, juste après les célébrations de victoire, ils étaient déjà de retour. Et voilà qu’ils pourraient améliorer leur armée avec une nouvelle unité.

Dans un article publié le 12 mai, Video Gamer évoque la piste d’un nouvel ennemi automaton. Il a été repéré par Lemonz-418, qui a partagé une capture d’écran sur Reddit. On y voit une silhouette imposante, aux allures de mécha. « C’est un teaser pour un futur ennemi », devine SchwiftyRickD-42069. En réponse, Lemonz-418 précise qu’il a tenté de le détruire, mais que cette carapace de métal, inerte, n’a pas du tout bronché.

La machine qui intrigue, ici inerte. // Source : Reddit

Bientôt un gros automaton dans Helldivers 2 ?

Cette carcasse inédite fait penser à un gros Colosse, avec quelques pièces d’arsenal du Dévastator — deux unités que l’on croise déjà dans le jeu. AsherSparky la qualifie de « Dévastator Ultra. Avec des missiles (à tête chercheuse), un fusil à pompe laser et un bouclier. Tout sur eux, hormis leur tête, est de l’armure lourde. » Si d’autres intervenants restent sceptiques, et évoquent un bug, d’autres entraperçoivent déjà des affrontements difficiles face à un tel mastodonte bipède et susceptible de disposer d’une agilité compliquée à contrer.

Des internautes y voient en tout cas une sorte de mécha comparable à ce que l’on peut trouver dans les jeux vidéo Titanfall. « Je vois un Colosse qui serait tombé dans un pot de protéines », sourit FullMetalMessiah, qui s’attend à passer un sale quart d’heure dans ses futures parties de Helldivers 2. Pour rappel, le jeu est basé sur un conflit global piloté par un seul homme, qui fait office de maître de jeu. C’est lui qui décide si, oui ou non, les automatons peuvent recevoir un petit coup de pouce — les humains ont déjà accès à des méchas.

Pour continuer d’évoluer afin de captiver sa communauté (12 millions de ventes sur PC et PlayStation 5 depuis le lancement), Helldivers 2 recevra toujours plus de nouveautés à l’avenir. Mieux, les développeurs savent y faire pour les introduire de manière intelligente, par exemple, en mettant les joueuses et les joueurs devant une décision difficile à prendre. On sait aussi qu’une troisième faction finira par apparaître : les illuminés, présents dans le premier opus, se font toujours désirer alors que des preuves de leur existence ont été trouvées dans les fichiers.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !