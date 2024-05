Lecture Zen Résumer l'article

Suite de l’un des meilleurs rogue-like de ces dernières années, Hades 2 repose sur la mécanique de l’échec. Pour triompher, il faut savoir perdre pour progresser et gagner des moyens de s’améliorer.

Hades 2 ressemble beaucoup à Hades. Tout du moins, il repose sur le même principe : on passe d’arène en arène avec un chemin aléatoire, en priant pour aller le plus loin possible à chaque fois. C’est une structure rogue-like qui s’appuie sur l’échec. À chaque essai infructueux, on collecte des ressources et on s’améliore afin de repousser toujours plus ses limites.

Par conséquent, Mélinoé, princesse des Enfers et héroïne d’Hades 2, gagne en puissance au fil des heures. Mais la progression n’est pas linéaire. L’idée n’est pas d’amasser des points d’expérience, à dépenser dans un arbre de compétences. Dans Hades 2, la progression passe par un niveau de maîtrise, articulé autour de cartes à débloquer et à activer. Le choix des cartes, absentes du premier opus, n’est pas anodin. Il est lié au fait que Mélinoé est une sorcière.

La progression dans Hades 2 passe par des arcanes, ou des cartes // Source : Capture Asus Rog Ally

Dans Hades 2, Mélinoé se renforce grâce à des cartes

Disponibilité Hades 2 est disponible en accès anticipé sur PC depuis le 6 mai 2024.

Pour évoluer, Mélinoé doit méditer et activer ce que l’on appelle des Arcanes — c’est-à-dire des cartes. Chaque carte, correspondant à un bonus, possède une valeur et vous pouvez en activer un nombre limité, en fonction de votre niveau de maîtrise des Arcanes. Concrètement, si vous avez un niveau de 20, le total des valeurs des cartes que vous souhaitez utiliser ne peut pas dépasser 20. À cela s’ajoutent des cartes qui nécessitent des conditions pour être activées. Par exemple, la carte intitulée « Le Messager » (+ 6 % de chances d’esquiver les dégâts) a une valeur de zéro, mais nécessite d’avoir trois cartes actives de la même valeur.

En somme, Hades 2 cache un jeu de cartes stratégiques, qui permettent de personnaliser Mélinoé selon ses préférences. Comme l’artisanat, c’est une nouveauté qui complexifie le gameplay et approfondit un peu plus le jeu.

Pour augmenter votre niveau de maîtrise des Arcanes, il vous faudra une ressource baptisée Psyché. On peut en obtenir dans les combats, en acheter auprès du Marchand Misérable (5 unités pour 30 ossements) ou encore en récupérer en pacifiant des ombres perdues (avec l’outil « Tablette de Paix », à activer éventuellement avant une tentative).

La ressource Psyché dans Hades 2 // Source : Capture Asus Rog Ally

Pour débloquer des cartes, il vous faudra majoritairement des cendres, qui s’obtiennent dans les combats ou s’achètent auprès du Marchand Misérable (1 unité pour 15 ossements). Bien sûr, les cartes les plus puissantes requièrent d’autres ingrédients plus rares. Par exemple, « La Divinité » (+ 10 % d’obtenir un bienfait de qualité épique) nécessite une pomme d’or en plus de 40 cendres.

La ressource Cendres dans Hades 2 // Source : Capture Asus Rog Ally

Autre point de progression : les Souvenirs, récupérés auprès des divinités en leur faisant des offrandes (ou en prenant des bains ?). C’est un élément repris du premier Hades. Il s’agit de bonus qui peuvent s’avérer hyper utiles et qu’on peut faire évoluer en les utilisant beaucoup.

