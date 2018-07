Victime de sa popularité, Fortnite a connu quelques soucis techniques peu après le lancement de la saison 5.

Fortnite est entré dans sa cinquième saison ce 12 juillet 2018. À cause de sa popularité et des millions de joueurs qu’il attire chaque jour, le lancement ne s’est pas fait sans heurt. Ainsi, quelques heures après la fin de la maintenance planifiée pour préparer les serveurs, deux soucis ont touché le phénomène d’Epic Games.

Que les fans se rassurent, tout est rentré dans l’ordre à l’heure où nous écrivons — à quelques détails près. Mais toujours est-il que Fortnite a quelque peu été victime de son succès.

We're taking servers down to further investigate the root cause, we'll keep you updated on the status as we dig in.

