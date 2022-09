Comme Star Wars, Marvel est devenu une licence très lucrative, qui attire les développeurs de jeux vidéo. Plusieurs projets ont été annoncés. On fait le point.

Marvel’s Avengers, Marvel’s Guardians of the Galaxy… Ces dernières années, les jeux vidéo hérités de l’univers Marvel se sont multipliés — avec la volonté de surfer sur la vague des succès empilés au cinéma. Et, la tendance va aller en s’accélérant dans les années à venir : différents acteurs du marché des jeux vidéo ont encore officialisé des projets en rapport avec les super-héros.

À noter que ces adaptations ont copieusement gagné en qualité, maintenant que les studios maîtrisent beaucoup mieux leur sujet. À l’heure actuelle, il n’est pas prévu de développer un équivalent du Marvel Cinematic Universe (MCU) au format vidéoludique. Ce serait beaucoup trop compliqué à mettre en place, au regard des différents acteurs concernés.

Tous les jeux vidéo Marvel prévus

Marvel’s Spider-Man 2 (Sony, Insomniac Games)

Marvel’s Spider-Man 2 est, comme son nom l’indique, la suite de Marvel’s Spider-Man et du spin-off Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — deux adaptations très réussies de l’univers du super-héros, disposant de pouvoirs issus d’une araignée radioactive. Sony et Insomniac Games n’ont pas montré grand-chose sur cette exclusivité PS5 qui devrait réunir Peter Parker et Miles Morales (seront-ils tous les deux jouables ?). La seule bande-annonce disponible dévoile quand même un indice sur ce qui attend les fans : Venom sera bien de la partie et l’on espère qu’il sera plus effrayant et puissant que jamais.

Disponible en 2023 sur PS5.

Marvel’s Wolverine (Sony, Insomniac Games)

Déjà à l’œuvre sur Marvel’s Spider-Man 2, Insomniac Games prépare aussi un jeu vidéo centré sur Wolverine — un autre super-héros très populaire, lié aux X-Men. Là encore, on n’en sait pas beaucoup sur cette nouvelle aventure, qui devrait être très mature. On espère en tout cas que le ton résolument violent sera respecté, avec pourquoi pas des choix moraux à certains embranchements du scénario. En revanche, on ne devrait pas pouvoir y jouer avant 2024.

Disponible on-ne-sait-quand sur PS5.

Jeu vidéo Iron Man (EA, Motive)

Déjà attaché à la saga Star Wars (dont il a eu les droits exclusifs pendant des années), Electronic Arts tient aussi à s’attaquer à l’empire Marvel. Il a donc chargé le studio Motive (Star Wars: Squadrons, le remake de Dead Space) du développement d’un jeu vidéo aux couleurs d’Iron Man. « Le jeu proposera une histoire originale basée sur la riche histoire d’Iron Man, canalisant à la fois la complexité, le charisme et le génie créatif de Tony Stark, tout en permettant aux joueurs de ressentir ce que c’est que d’incarner le héros en armure », indique le communiqué. EA compte dévoiler d’autres projets du genre à l’avenir.

Disponible on-ne-sait-quand sur on-ne-sait-quoi.

Le futur jeu vidéo Iron Man. // Source : Electronic Arts

Projet Captain America/Black Panther (Skydance New Media)

Durant le D23 Expo 2022, Marvel et Skydance New Media ont officialisé la mise en chantier d’un jeu vidéo au nom encore inconnu. Il associera Captain America, Black Panther et deux autres personnages dans un jeu d’action/aventure se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Aux manettes, on retrouve Amy Hennig, ex-directrice créative de la saga Uncharted. Tout porte à croire qu’il y aura un fort accent mis sur la narration et la mise en scène.

Disponible on-ne-sait-quand sur on-ne-sait-quoi.

Marvel’s Midnight Suns (2K, Firaxis Games)

Firaxis Games, spécialiste du genre tactique (les jeux XCOM), propose, avec Marvel’s Midinight Suns, une plongée originale dans l’univers des super-héros. On y incarnera Hunter — premier héros entièrement personnalisable. Il devra combattre, aux côtés d’autres figures de Marvel, les forces du mal dans des affrontements au tour par tour. Bref, il faudra réfléchir.

Disponible le 2 décembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.