Décidément, les fans de Fortnite ne reculent devant rien et sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour une très rare copie physique.

Il fut un temps où Fortnite pouvait être acheté au format physique, sur Xbox One ou PlayStation 4 (et également sur PC en Europe). Désormais, le titre d’Epic Games est 100 % numérique — et free-to-play depuis la sortie du mode Battle Royale — mais il existe des fans prêts à débourser plusieurs centaines de dollars pour obtenir la boîte et le disque de leur jeu préféré.

Un petit tour sur un site d’enchères comme eBay montre en effet plusieurs vendeurs proposant une version physique de Fortnite. Et force est de reconnaître que les prix ont tendance à s’envoler, ce qui est encore plus vrai si l’objet est neuf et encore scellé.

La copie physique devenue collector

Epic Games s’était associé à Gearbox Software pour vendre Fortnite dans certains magasins. Comme il n’est plus possible d’en trouver aujourd’hui, le jeu est devenu un collector aux yeux de certains. D’où les tarifs qui s’envolent et peuvent monter jusqu’à 300/400 dollars. Une preuve de plus, s’il en fallait, que le jeu Battle Royale du studio américain est un véritable phénomène poussant plusieurs fans à dépenser beaucoup pour satisfaire leur passion (on rappelle juste qu’il est possible d’y jouer gratuitement).

Finalement, ces folies observées sur les marchés gris rappellent celles apparues pendant l’E3 2018, au moment où des passionnés n’hésitaient pas à mettre beaucoup d’argent sur la table pour obtenir des goodies numériques exclusifs distribués dans les travées du Convention Center de Los Angeles. Quand il s’agit de Fortnite, il ne faut plus s’étonner de rien.

