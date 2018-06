Disney ne veut pas passer à côté du phénomène Switch et prépare une émission centrée sur la console de Nintendo.

En Bourse, Nintendo n’a pas vécu un très bel E3 2018, la faute à un manque cruel d’annonces dignes d’un tel évènement (surtout si on n’est pas fan de Super Smash Bros. Ultimate). Fort heureusement, le constructeur va avoir l’occasion de se refaire la cerise grâce à Disney. Les deux géants ont effectivement décidé de s’associer pour créer une émission conviviale centrée sur la Nintendo Switch. Où la console hybride servira de terrain d’affrontement entre quatre familles. Notamment présenté dans les colonnes de Business Insider le lundi 18 juin 2018, le show s’appelle Nintendo Switch Family Showdown et sera diffusé dès cet été sur les chaînes Disney Channel et Disney XD, ainsi que via l’application DisneyNOW.

Une famille en or 2.0

Dans Nintendo Switch Family Showdown, pas moins de quatre familles s’affronteront sur le catalogue de la console se vendant comme des petits pains. Apparemment, il y aura toutes sortes d’objectifs à remplir : ramasser des objets le plus vite possible dans Super Mario Odyssey, des matches de tennis dans Mario Tennis Aces ou encore des batailles de danse dans Just Dance 2018. Dommage pour Super Mario Party en revanche, dévoilé à l’occasion de l’E3 2018 et dont le gameplay se prête parfaitement bien à l’exercice — peut-être sera-t-il intégré dans une deuxième édition.

Comment participer ? Il faut être résident des États-Unis, puis envoyer une vidéo expliquant pourquoi vous êtes une famille fan de Nintendo. Les quatre lauréats remporteront un voyage de trois jours et deux nuits à Los Angeles et rencontreront des stars de Disney.