Après un portage sur iOS, Epic Games dévoilera bientôt une version Switch de Fortnite. La terre peut trembler.

Les langues se délient et les fuites s’accumulent avant l’E3 2018. Et si certains espéraient un lancement de Fortnite sur Nintendo Switch, alors leurs prières ont été entendues. Dans un article publié le 1er juin, nos confrères très sérieux de chez Eurogamer ont rassemblé deux indices récents : une mystérieuse liste de jeux apparue sur 4chan à prendre avec des pincettes mais surtout un enregistrement par l’organisme de classification coréen. Deux indices auxquels ils ajoutent leurs propres échos, indiquant qu’ils avaient entendu de leur côté que le jeu phénomène arrivera bel et bien sur la console hybride.

L’évidence

Sauf immense surprise, Fortnite devrait donc être officialisé sur Switch ces prochains jours, à l’E3 ou peut-être même avant. Pour Nintendo, c’est une excellente nouvelle : sa machine déjà très populaire accueille le jeu du moment. Et pour Epic Games, c’est tout aussi positif : le studio offre une plateforme supplémentaire à son titre déjà disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et iOS (en attendant la version Android prévue pour cet été). L’exposition devient totale et il ne manquerait plus qu’une déclinaison Apple TV.

Fort heureusement, il reste encore quelques détails à découvrir concernant cette mouture Switch, laquelle pourrait réunir le meilleur des mondes — salon et portable — sans pâtir d’un gameplay pas très adapté à un écran tactile. On veut désormais connaître la date de sortie et savoir s’il sera compatible avec les amiibo.