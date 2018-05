Une mystérieuse invitation à une bêta de Fortnite sur Android a fait son chemin sur les internets. Elle est fausse, prévient Epic Games.

Google aurait sans doute rêvé d’une version Android de Fortnite annoncée pendant sa Google I/O. Soit de quoi ponctuer sa conférence en s’offrant le phénomène vidéoludique du moment. Mais les utilisateurs peuvent continuer à patienter et à jalouser ceux qui évoluent sur iOS. Et ce, malgré l’apparition d’une mystérieuse invitation à une bêta notamment évoquée par plusieurs YouTubers. Tandis que le buzz a commencé à monter, Epic Games n’a pas manqué d’infirmer l’existence de ce mail qui avait tout l’air d’être officiel si on ne prête pas trop attention aux détails.

@Game_Revolution this is not true, the email going around is an obvious phishing scam. Please reach out to us for clarifications before spreading misinformation. Thanks.

— Nick Chester (@nickchester) May 8, 2018