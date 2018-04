Depuis plusieurs jours, divers indices assimilables à des easter eggs, pointent vers la destruction d'une ville très appréciée des joueurs de Fortnite. Par un météore menaçant.

Dans Fornite, les joueurs lèvent les yeux au ciel et voient une météorite de plus en plus menaçante. Le sujet embrase les forums depuis plusieurs jours et la communauté se dit que lorsqu’elle s’écrasera — si elle s’écrase — alors la carte changera à jamais. Naturellement, les développeurs s’en amusent et injectent des easter eggs pour donner des indices, vrais ou faux, sur la possible destination du rocher.

D’aucuns croient dur comme fer que la cible n’est autre que la ville Tilted Towers, l’une des plus appréciées par les fans. À dire vrai, l’éventualité paraît logique : si Epic Games se refuse, pour l’heure, à ajouter un nouveau niveau, le studio entend apporter des modifications à l’existant. Des modifications qui pourraient être effectives pour la future saison.

La météorite de la peur

Et plutôt que de simplement changer la carte via une simple mise à jour en annonçant les points modifiés, pourquoi ne pas les théâtraliser avec du teasing ? C’est ce que semble faire Epic Games : une initiative qui a le bon goût de faire parler et de donner naissance à des théories plus ou moins plausibles. En guise de présages, on a droit à des étoiles filantes, des bruitages étranges, des panneaux explicites (exemple : une ville avec des gratte-ciel dans un cœur), des toits réagencés avec des assises (vous savez, comme les conspirationnistes dans les films d’invasion), des lunettes astronomiques… et une météorite qui s’approche de plus en plus. Sur Twitter, il y a même un hashtag #RIPTiltedTowers.

En somme, Tilted Towers pourrait prochainement s’offrir un tout autre visage voire carrément être rayée de la carte. Pourquoi cette ville en particulier ? Adrien, joueur régulier de Fornite, explique les raisons à Numerama : « Si tu veux du fight, tu vas là-bas. C’est la seule ville avec des buildings. Donc ça offre une zone avec des combats verticaux, pas simplement au sol. Il y a aussi pas mal de loot et elle est suffisamment au milieu de la carte pour éviter la Zone ».

Peut-être qu’Epic Games entend rééquilibrer les endroits où se ruent les joueurs en s’attaquant à celui le plus plébiscité. Cela aurait du sens et ne manquerait pas de dynamiser les matches se déroulant toujours dans le même décor. Après tout : pourquoi concevoir une nouvelle carte quand on peut tout raser avec une météorite ?