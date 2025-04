Lecture Zen Résumer l'article

Malcolm, la célèbre sitcom des années 2000, sera très bientôt de retour pour une saison 8 inespérée, vingt ans après ses adieux. Casting, sortie, histoire… Voici tout ce que l’on sait déjà sur le retour de Malcolm et ses parents, Lois et Hal.

« Yes, no, maybe… I don’t know. Can you repeat the question? » : si vous avez grandi dans les années 2000, vous avez forcément reconnu les premiers mots du générique iconique de Malcolm. Véritable monument de la télévision américaine, cette sitcom, devenue culte au fil des années, s’est étirée sur sept saisons, avant de tirer sa révérence.

Mais puisque le petit écran adore faire revivre des œuvres du passé, l’une des familles les plus chaotiques de la pop culture va faire son grand retour, pour une saison 8 surprise. Que sait-on déjà de ces nouveaux épisodes ?

Au fait, de quoi parle la série Malcolm ?

Cette comédie en 7 saisons raconte le quotidien d’une famille américaine de classe moyenne, qui tente de joindre les deux bouts. Lois, la mère autoritaire et déjantée, et Hal, le père immature, élèvent quatre enfants au début de la série : Francis, Reese, Dewey et Malcolm, donc, au QI exceptionnel. À partir de la quatrième saison, un nouveau petit frère rejoint la fratrie : Jamie. Ensemble, ils accomplissent les pires bêtises, se retrouvant toujours dans des situations burlesques.

Il s’agit de l’une des sitcoms les plus appréciées de la télévision américaine, qui nous a accompagnés pendant six ans, de 2000 à 2006. Vingt ans plus tard, les personnages hauts en couleur de Malcolm reviennent donc sur nos écrans pour une saison 8, annoncée par surprise en décembre 2024.

Bryan Cranston dans Malcolm. // Source : FOX

Quelle sera l’histoire autour de Malcolm, Hal et Lois ?

Dans ces nouveaux épisodes, Malcolm aura désormais une fille, Leah. Ils seront tous deux invités aux 40 ans de mariage de Lois et Hal, et devront replonger dans leur chaos familial. D’après Variety, Leah est décrite comme très indépendante et « déjà plus sage que la plupart de sa famille. »

Elle possède le « même sens de l’humour sarcastique, la même impulsivité et la même intelligence » que son père, Malcolm, mais elle sera aussi « beaucoup plus sensible et émotive. »

Bryan Cranston qui incarne Hal, a promis que cette nouvelle saison serait « hilarante et sincère », avec des dynamiques « très différentes » entre les personnages : « On retrouve cette famille qui est sortie des radars il y a déjà 20 ans. Tous les garçons sont devenus adultes, avec leurs propres enfants. Cela crée de nouvelles dynamiques. Et pourtant, est-ce que les choses vont vraiment changer entre Hal et Lois ? Je n’en suis pas si sûr ! »

Aucune bande-annonce de cette nouvelle saison n’a été révélée pour le moment.

Quand sort la saison 8 de Malcolm ?

On ignore encore beaucoup de choses du retour de Malcolm, y compris sa date de sortie potentielle. Cependant, quelques informations ont été révélées récemment : le tournage a ainsi débuté à Vancouver, en avril 2025. Pour fêter les retrouvailles du casting, l’interprète de Malcolm, Frankie Muniz, a même publié une photo sur ses réseaux sociaux, en compagnie de Bryan Cranston et de Jane Kaczmarek, qui incarnent ses parents dans la série.

Compte tenu des dates du tournage, nous pouvons aisément parier sur un retour de Malcolm pour le début de l’année 2026, afin de marquer les vingt ans de la fin de la série.

Où regarder la saison 8 de Malcolm en streaming, en France ?

Lors de sa sortie, ce revival sera disponible sur Disney+, en France. Vous pouvez déjà y retrouver les 7 saisons de la série originale.

Bryan Cranston, Frankie Muniz… Quels acteurs et actrices seront au casting ?

Le trio iconique de la série, à savoir Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) et Jane Kaczmarek (Lois) sera évidemment de retour. Christopher Masterson et Justin Berfield reprendront également leurs rôles respectifs de Francis et de Reese.

Cependant, une annonce a déjà brisé le cœur des fans : Erik Per Sullivan, qui incarnait Dewey, ne sera pas de la partie. Il faut dire que le comédien a quitté les plateaux de tournage depuis 2010. Caleb Ellsworth-Clark (The Expanse) aura donc la lourde tâche d’endosser le costume de ce personnage très apprécié.

La famille de Malcolm sera au grand complet, sauf dansun cas particulier. // Source : Fox

Parmi les nouveaux venus, nous pourrons compter sur la présence de :

Kiana Madeira (Fear Street) dans le rôle de Tristan, la petite amie de Malcolm ;

Anthony Timpano (Riverdale) dans le rôle de Jamie, le petit frère de Malcolm ;

Vaughan Murrae dans le rôle de Kelly, la petite sœur de Malcolm, dont la naissance est annoncée dans le final de la série originale ;

Keely Karsten (The Fabelmans) dans le rôle de Leah, la fille de Malcolm.

Linwood Boomer, le showrunner original de Malcolm, reviendra pour diriger cette nouvelle saison très attendue. Bryan Cranston s’est d’ailleurs longuement battu pour qu’il accepte de donner une suite à sa série culte, comme il le racontait à Variety, en mars dernier : « Depuis 12 ans, je tente de relancer la machine. Je titillais tout le monde en leur disant : ‘allons-y, faisons-le, faisons-le, faisons-le !’. Au bout d’un moment, le créateur, Linwood Boomer, en a eu marre. Il a donc mis sur la table de nombreuses idées aussi drôles que formidables. »

Combien d’épisodes sont prévus pour ce revival de Malcolm ?

Seulement 4 petits épisodes sont au programme de cette saison 8. Lors d’un entretien accordé à ScreenRant, Frankie Muniz a révélé que la suite de Malcolm aurait dû d’abord prendre la forme d’un film de deux heures : « Maintenant, c’est divisé en quatre épisodes de 30 minutes, pour que cela colle bien avec Disney+, mais il s’agit vraiment d’une seule histoire. Vous allez retrouver tous les personnages, et vous allez savoir ce qu’ils sont devenus et ce qu’ils font maintenant. Et nous verrons ce que nous ferons ensuite… » Une saison 9 pourrait-elle même voir le jour ? Visiblement, rien n’est impossible pour Malcolm.

