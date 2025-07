Lecture Zen Résumer l'article

Micromania lance un programme d’achat et de revente de cartes Pokémon d’occasion à l’unité. N’importe qui peut venir dans un magasin participant pour vendre ses cartes et reparti avec un bon d’achat ou de l’argent liquide.

Vendre ses cartes en ligne, ça prend du temps : les acheteurs négocient et il faut envoyer les cartes sans les abîmer. Et en vide-grenier, les prix peinent à monter face à des acheteurs de plus en plus connaisseurs. Micromania tente d’être un entre-deux avec son nouveau programme d’achat et de revente de cartes Pokémon à l’unité, présenté ce 30 juillet 2025.

Venez à Micromania avec vos cartes Pokémon, on vous les rachète

Après les consoles, place aux cartes Pokémon. Le principe est simple : vous arrivez dans un magasin Micromania participant avec vos cartes. Attention, elles doivent être dans un état « MINT », soit dans un parfait état, sans défaut visible à l’œil nu : rayures, usures dans les coins ou sur les bords, marques, salissures, plis, ondulations. Les collectionneurs recherchent en effet des cartes en excellent état.

Alors, des experts de Micomania peuvent analyser vos cartes et les estimer. Juste après cela, la boutique reprend vos cartes et vous paye via un bon d’achat ou de l’argent liquide. La valeur dépendra évidemment de la rareté, de l’état de la carte et du marché actuel.

Les internautes les plus filous ne manqueront pas de taquiner Micromania, qui rachète depuis des années les jeux vidéo de ses clients pour les revendre d’occasion. Sauf que la chaîne est vivement critiquée pour les prix de rachat : les clients estiment souvent que les jeux sont repris bien en deçà du marché. Peut-on s’attendre à la même situation pour les cartes Pokémon — même avec la carte Pokémon la plus précieuse du monde ?

Aujourd’hui, Micromania ne vend pas de cartes Pokémon d’occasion, sauf lors d’événements exceptionnels. Le tweet d’annonce publié ce 30 juillet laisse à penser que le commerçant pourrait s’y mettre. On ignore néanmoins si ce sera uniquement avec les cartes rachetées, ou si les cartes seront vendues à l’unité ou dans des packs.

Quels sont les magasins où l’on peut vendre ses cartes ?

Pour le moment, seuls 13 magasins sur les plus de 300 en France participent à ce programme. Micromania promet que d’autres arriveront « très vite ». Voici la liste actuelle, par région.

Île de France :

Caumartin à Paris (9ème arrondissement) ;

La Défense 4 Temps (La Rotonde) à Puteaux ;

Belle Épine à Thiais ;

Les Halles à Paris (1er arrondissement) ;

Claye Souilly à Claye Souilly.

Auvergne-Rhône-Alpes :

Lyon Part Dieu à Lyon (8ème arrondissement).

Bourgogne-Franche-Comté :

Dijon Quetigny à Quetigny.

Grand Est :

Metz Muse à Metz.

Hauts-de-France :

Euralille à Lille ;

Normandie :

Tourville à Cléon ;

Nouvelle-Aquitaine :

Limoges Saint-Martial à Limoges ;

Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var ;

La Valentine à Marseille (11ème arrondissement.

