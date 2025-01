Lecture Zen Résumer l'article

Numerama vous fait découvrir en exclusivité mondiale deux cartes d’Aetherdrift, la prochaine extension de Magic, à quelques semaines de son lancement.

Aetherdrift, la 103e et prochaine extension de Magic, arrive en boutique le 14 février 2024. Trois petites semaines à patienter avant de découvrir ce qui est sans doute l’un des thèmes les plus étonnants depuis la création du jeu.

C’est quoi, Aetherdrift ?

Comme quasiment toutes les extensions parues jusqu’ici, Aetherdrift suit le lore du jeu, l’histoire globale qui régit le monde de Magic, et qui progresse et évolue au fil des différentes sorties.

Ici, le personnage central est Chandra Nalaar, une des arpenteuses (planeswalker) les plus connues, appréciées et puissantes du jeu. Elle participe au grand prix de Ghirapur, une course mortelle qui se tient au travers de portails de trois plans différents : Avishkar (un monde à forte concentration en Éther, anciennement Kaladesh), Amonkhet (inspiré de l’Égypte des pharaons) et Muraganda (un tout nouveau plan peuplé de dinosaures et autres créatures préhistoriques).

Elle espère gagner la course, non pas pour la gloire, mais pour remporter le premier prix : l’Étincelle Éthérique. Ce puissant artefact permettra à son amie Nissa Revane de recouvrer son étincelle perdue, cette caractéristique métaphysique qui donne aux arpenteurs la faculté de voyager à travers les plans.

Source : Wizards of the Coast

Décidément, après le plan de Mornebrune, entièrement composé par une maison des horreurs, l’éditeur ne manque pas d’imagination, et emmène Magic sur des chemins inexplorés jusqu’à présent…

Et Wizards of the Coast a joué le jeu à fond en multipliant les références. On pense évidemment aux Fous du volant ou à Mario Kart pour l’aspect course. Mais on y trouvera aussi 10 équipes associées aux 10 bicolorités permises par le jeu, chacune avec son design propre inspiré d’Akira, de Fast and Furious, d’Iron Maiden, de Warhammer, de Mad Max, etc.

Évidemment, les mécaniques ne sont pas en reste, avec une forte propension aux véhicules, à leurs pilotes et aux artefacts.

Découvrez deux cartes Magic en exclusivité mondiale

En partenariat avec Wizards of the Coast, l’éditeur du jeu, Numerama vous dévoile en avant-première, et en exclusivité mondiale, deux cartes de l’extension Aetherdrift, que vous aurez peut-être la chance d’ouvrir dans vos paquets.

La première, Robot nidifiant, n’est pas qu’une simple créature 1/1 pour 1 mana blanc, puisque, quand elle meurt, elle crée un jeton 1/1. Elle sera évidemment très présente en format limité, mais il y a fort à parier qu’on la retrouvera aussi en format construit, dans des decks très agressifs, où sa résilience sera très appréciée.

Source : Wizards of the Coast

D’autant plus qu’elle bénéficie d’un mot-clé supplémentaire, introduit dans Aetherdrift : « Allumez les moteurs ». Une fois à chacun de vos tours, et si votre adversaire a perdu des points de vie, vous augmentez la vitesse de 1. Et quand elle atteint 4, sa vitesse maximale, le Robot nidifiant gagne 1 point de force.

La seconde carte est Collet périlleux, un artefact qui permet de gérer n’importe quel permanent de l’adversaire. Là encore, un fort potentiel, puisqu’elle rappelle de nombreuses cartes passées qui avaient la même capacité et le même coût (mais plutôt des enchantements).

Source : Wizards of the Coast

Et, cerise sur le gâteau, elle bénéficie, elle aussi, du mot-clé « Allumez les moteurs », qui lui permet de mettre un marqueur +1/+1 sur une de nos créatures quand la vitesse maximale est atteinte.

Une fois encore, l’équipe de conception parvient à nous donner envie, et il y a quelques membres de la rédaction de Numerama pour en témoigner. On a hâte de mettre la main sur cette nouvelle extension, tant la précédente était réussie, pour jouer aussi bien en construit qu’en limité. N’hésitez pas à visiter les autres sources proposant des avant-premières exclusives, notamment nos camarades de Magic C’est Chic.

Comme d’habitude, plusieurs produits sont proposés, selon votre façon de jouer et votre budget : bundle, booster de jeu, booster collector, ou decks Commander. Et, évidemment, vous pourrez aussi y jouer sur Arena, la version numérique du jeu, quelques jours en avance, à partir du 11 février.

La version anglaise, Nesting Bot :

Source : Wizards of the Coast

Et Perilous Snare :

Source : Wizards of the Coast

