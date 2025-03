Lecture Zen Résumer l'article

Retrouvez l’univers, les personnages et les illustrations de la saga One Piece dans le jeu de cartes à collectionner qui vient enfin d’arriver en français.

C’est quoi, le jeu de cartes One Piece ?

Depuis son lancement en 2022, One Piece – Le jeu de cartes connaît un succès fulgurant. Inspiré de l’univers du célèbre manga d’Eiichirō Oda, il séduit aussi bien les fans de la saga que les amateurs de jeux de cartes à collectionner. Mais il n’existait qu’en anglais ou en japonais… jusqu’à ce début d’année, avec la sortie de la version française.

Accessible à partir de 6 ans (selon la boîte, 10 ans nous semblent plus indiqués), pour 2 joueurs uniquement et des parties d’environ 30 minutes, le jeu propose une profondeur stratégique certaine, malgré des règles très accessibles, le tout sublimé par des illustrations fidèles à l’œuvre originale.

Édité par Bandai, One Piece – Le jeu de cartes sera régulièrement alimenté par de nouvelles extensions, augmentant le pool de cartes disponibles et les stratégies possibles. Les decks de démarrage sont commercialisés à 18,95 € chez Philibert, et les boosters à 5,95 €.

Comment y joue-t-on ?

Comme toujours dans ce genre de jeux, chaque joueur arrive avec son propre paquet (son deck) de 50 cartes. En plus de ce dernier, chaque joueur possède également une carte de leader présente dès le début et pendant toute la partie, et qui oriente toute la stratégie de son jeu : ses points de vie, sa couleur parmi 6 (chacune ayant ses spécificités), et un effet bien particulier. Il y a même un second deck, de 10 cartes seulement, les DON!!, qui représentent les ressources du jeu.

Exemple de leader violet. // Source : Bandai

C’est d’ailleurs l’une des singularités du jeu : au début de chacun de ses tours, on ajoute deux cartes DON!! à ses ressources. Celles-ci permettent ensuite de payer pour jouer les cartes de sa main. Essentiellement des personnages, mais aussi des événements ou des lieux.

Le but du jeu est de réduire les points de vie du leader adverse à zéro, puis de lui asséner un dernier coup, fatal. Pour cela, on l’attaque avec ses personnages précédemment joués, ou avec son leader. La résolution des combats est simple : si l’attaquant a une force supérieure ou égale au défenseur, il gagne le duel. Si le défenseur est un personnage, il est éliminé du jeu. Si c’est le leader, le joueur perd un point de vie, mais pioche une carte en compensation.

Heureusement, le joueur attaqué peut se défendre en jouant gratuitement des cartes de contre de sa main, pour renforcer la puissance de son personnage. Cependant, cela signifie qu’il aura moins de cartes disponibles lors de son prochain tour pour développer sa stratégie.

Les tours s’enchaînent de la sorte, jusqu’à ce que l’un des joueurs doive perdre un point de vie, alors qu’il n’en a plus.

Pourquoi jouer à One Piece ?

Depuis le lancement de la première édition du jeu en 2022, en anglais et en japonais, c’est un véritable raz de marée qui entoure chaque nouvelle extension de One Piece – Le jeu de cartes. Les starters, les boosters, les cartes à l’unité, tout part comme des petits pains. Avec tous les problèmes de rupture qui vont avec.

Depuis ce début d’année, et même si les problèmes de stock ne sont pas encore réglés (il était quasiment en rupture avant même sa date de sortie), on dispose au moins maintenant d’une version traduite en français. Et ça rend le jeu nettement plus accessible.

Évidemment, le succès du jeu vient en grande partie de la popularité sans limites de la licence. Mais qu’en est-il du gameplay ?

Les 6 decks parfaits pour débuter. // Source : Bandai

Heureusement, ce dernier n’est pas en reste. Il repose sur un système de jeu dynamique, équilibré entre simplicité et profondeur stratégique. Il est facilement à la portée des débutants (attention tout de même, il y a beaucoup de texte sur les cartes, la traduction est la bienvenue), mais à force de jouer, on comprend toutes les subtilités qui rendent le jeu intéressant pour les amateurs de compétitions.

Exemple de personnage rouge. // Source : Bandai

On apprécie particulièrement le système de ressources qui apporte un rythme stable aux parties, ainsi que les combats fluides et interactifs qui demandent de faire de vrais choix stratégiques.

La version française ne pouvait pas mieux tomber. Elle débute avec l’extension OP09, mais va bientôt se compléter avec l’extension The Best, qui regroupe certaines des meilleures cartes des extensions précédentes. Cela permet aux nouveaux joueurs de rattraper rapidement leur retard sur les premières éditions du jeu, tout en facilitant la construction de decks compétitifs, sans devoir chasser des cartes devenues rares. Certes, la traduction n’est pas parfaite (certains termes retenus sont un peu étranges), mais elle a au moins le mérite de rendre le jeu tellement plus abordable pour toute une frange de joueurs (on pense notamment aux plus jeunes).

L’un des points forts du jeu réside dans la qualité des decks de démarrage, qui sont parfaitement conçus et restent intéressants à jouer, même après plusieurs parties. Il y a de nombreux jeux de cartes où l’on s’ennuie dès la moitié de la première partie et qui ne révèlent leur véritable potentiel qu’une fois enrichis de cartes supplémentaires. Ici, les decks de départ sont équilibrés et offrent une expérience complète dès le début.

Exemple de personnage bleu. // Source : Bandai

Enfin, un détail qui peut sembler anodin, mais qui ajoute vraiment une touche appréciable : le jeu ne nécessite aucun accessoire. Pas besoin de pions, de dés, de marqueurs, de tokens, etc. On ne joue qu’avec les cartes de son deck, et c’est tout. C’est tellement plus simple et élégant !

Attention, tout n’est pas parfait pour autant. En plus de la grande quantité de texte qui orne certaines cartes et rend leur approche un peu compliquée, on regrette surtout l’inégalité de traitement des illustrations. Si certaines sont magnifiques, d’autres laissent franchement à désirer. Cela va généralement de pair avec la rareté de la carte.

Avec une communauté en pleine expansion, des tournois officiels et un soutien actif de l’éditeur, One Piece – Le jeu de cartes semble bien parti pour s’imposer durablement dans le paysage des jeux de cartes à collectionner. La sortie en français, couplée aux rééditions des meilleures cartes, donne un vrai coup de boost au jeu et facilite l’entrée des nouveaux joueurs. À n’en pas douter, le jeu parviendra à naviguer sans encombre vers un avenir radieux, à l’image de Luffy et son équipage.

En bref One Piece – Le jeu de cartes Voir la fiche 18,95 € sur Philibert On a aimé Un gameplay fluide et accessible

Des decks de démarrage intéressants à jouer

Le système de DON!! et la montée en puissance

La licence One Piece !

Aucun accessoire n’est nécessaire

Enfin en français On a moins aimé Des problèmes de stock

Des illustrations inégales

Attention à son compte en banque (comme pour tous les jeux à collectionner)

