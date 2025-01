Lecture Zen Résumer l'article

Cette semaine, on vous présente Flesh and Blood, un jeu de cartes à collectionner rarement mis sous le feu des projecteurs, au gameplay pourtant unique en son genre.

C’est quoi, le jeu de cartes à collectionner Flesh and Blood ?

2023 et 2024 ont indéniablement marqué le renouveau du jeu de cartes à collectionner, avec l’apparition de nouveaux arrivants forts (Lorcana, Star Wars Unlimited et Altered), aux côtés du trio d’increvables que sont Magic, Pokémon et Yu-Gi-Oh.

Mais un autre titre, Flesh and Blood, né en 2019 et traduit en français depuis 2022 seulement, se fait certes plus discret, mais mérite toute votre attention si vous êtes fan de jeux de cartes à collectionner. Moins mis sur le devant de la scène, il bénéficie tout de même de l’adhésion des joueurs les plus chevronnés. On profite de la sortie de deux decks préconstruits, spécialement dédiés aux débutants, pour vous le présenter : 1st Strike Aurora et 1st Strike Terra.

Suggéré à partir de 16 ans, pour 2 joueurs exclusivement et des parties d’une trentaine de minutes, il se différencie de la plupart des autres jeux du même genre, tous plus ou moins affiliés à l’ancêtre Magic.

Édité par Legend Story Studios, Flesh and Blood est un jeu de cartes à collectionner créé par James White, et qui dispose déjà de nombreuses extensions.

Comment joue-t-on à Flesh and Blood ?

Dans Flesh and Blood, chaque joueur incarne un héros dans un combat d’arène, qui dispose de 20 points de vie. Le but du jeu est de faire descendre les points de son adversaire à 0.

Le héros Terra. // Source : Legend Story Studios

À la mise en place, en plus de la carte représentant son héros, qui est là pendant toute la partie, et qui donne la direction du deck, on dispose également de son équipement : une ou deux armes, et des protections de tête, de torse, de bras et de jambes. Cet équipement est soit en lien avec la classe du héros ou générique. Ainsi, un sorcier ne peut pas utiliser une grosse épée à deux mains réservée aux guerriers, par exemple. Les autres cartes, essentiellement des actions d’attaque, constituent le deck de chaque joueur.

À son tour, on dispose d’un seul point d’action. La plupart du temps, on va s’en servir pour lancer une attaque : soit avec son arme, soit avec une carte de sa main.

Une carte d’attaque d’Aurora. // Source : Legend Story Studios

Une attaque est caractérisée par sa force, éventuellement un effet spécial, et par un coût. Pour payer ce coût, on utilise d’autres cartes de sa main. Chacune procure 1, 2 ou 3 ressources : plus une carte est forte, moins elle donne de ressources, et réciproquement. Mais, contrairement à tous les autres jeux, ces ressources ne restent pas en place, si elles ne sont pas utilisées, elles disparaissent à la fin du tour. Votre adversaire a ensuite le loisir d’utiliser des cartes de sa main pour se défendre, et ainsi atténuer les dégâts subis.

Un peu basique tout ça, non ? Dis comme ça, oui. Néanmoins, deux subtilités donnent toute sa saveur au jeu.

La première vient du fait qu’on ne pioche des cartes qu’à la fin de son propre tour. Donc, si on utilise toutes ses cartes ou presque pour bloquer les attaques adverses, on n’aura plus grand-chose à faire une fois son tour venu. La seconde vient de la possibilité de contourner la règle et de jouer des cartes qui donnent des actions supplémentaires à son tour, au-delà de l’action autorisée d’office. À la lecture, ça n’a sans doute pas l’air de changer beaucoup de choses. En pratique, cela amène des choix constants et décisifs dans toutes les parties.

En plus du format blitz, où l’on dispose de 20 points de vie, le jeu propose également le format classique, à 40 points de vie, et avec quelques règles supplémentaires quant à la manière de construire son deck. Les deux sont intéressants, et permettent de s’adapter à toutes les situations (temps disponible, expérience des joueurs, etc.).

Pourquoi jouer à Flesh and Blood ?

Même s’il ne bénéficie pas forcément de la même mise en lumière que les autres jeux de cartes à collectionner, Flesh and Blood mérite clairement qu’on s’y intéresse. Pour qui aime le genre, et est motivé pour sortir un peu de sa zone de confort, c’est une véritable pépite.

Les deux decks 1st Strike. // Source : Legend Story Studios

Avec Yu-Gi-Oh, Flesh and Blood est, parmi les jeux de cartes à collectionner diffusé en Occident, celui qui se différencie le plus du père de tous : Magic. Tous les autres ont une filiation plus ou moins forte avec ce dernier. Mais pas Flesh and Blood. C’est ce qui fait à la fois son originalité, mais le rend également un peu plus difficile d’accès.

L’héroïne Aurora. // Source : Legend Story Studios

C’est aussi sans aucun doute celui dont le gameplay est le plus en adéquation avec son thème : on a vraiment l’impression de livrer un combat contre son adversaire. Ne serait-ce que par l’utilisation des équipements, présents dès le début de la partie. Et, contrairement à Magic et consorts, où plus les tours avancent, plus on peut faire des choses puissantes, dans Flesh and Blood, votre premier tour peut potentiellement être le plus fort de toute la partie.

L’autre point fort du jeu réside dans la gestion de sa main, et l’équilibre à trouver entre défense et attaque. Si j’utilise trop de cartes pour me défendre, je ne pourrais pas mettre suffisamment la pression sur mon adversaire avec celles qui me restent en main, et il aura donc tout le loisir à son tour d’utiliser tout son potentiel. Évidemment, parvenir à contourner les règles et à jouer plusieurs actions par tour est également une des meilleures manières d’espérer remporter la partie. Ces microdécisions tout au long de la partie en font vraiment tout le sel.

Les deux decks proposés, Aurora et Terra, sont effectivement parfaits pour débuter. Ils sont simples à comprendre, sans être simplistes pour autant, et proposent deux styles de jeu bien différents : des petites attaques nombreuses d’un côté, contre un gros bourrin de l’autre. En plus de leur prix très abordable.

Une action qui n’est pas une attaque. // Source : Legend Story Studios

Malheureusement, les règles ne sont pas incluses, et le Code QR présent sur la boîte dirige vers des vidéos en anglais, même pas sous-titrées, qui n’expliquent que très partiellement les règles (celle-ci est nettement mieux faite). C’est dommage. Le plus simple reste tout de même de vous faire expliquer le jeu par un connaisseur, qui saura vous guider dans les premiers tours, et vous montrer toutes les subtilités de gameplay.

Par la suite, vous pouvez évidemment vous orienter vers d’autres decks, d’autres héros, d’autres cartes, d’autres classes. Chacune (sorcier, ninja, gardien, guerrier, illusionniste, etc.) propose une manière réellement différente de jouer, un tempo différent, avec des spécificités qui en font un des jeux les plus variés auxquels on ait joué.

Si vous aimez les jeux de cartes à collectionner, on ne peut que vous encourager à essayer ces deux decks pour débuter à Flesh and Blood. Son gameplay unique, intéressant et dynamique le rend particulièrement savoureux. Et surtout, ça vous changera de vos habitudes des autres jeux. L’éditeur propose même de télécharger un deck à imprimer et à découper pour vous faire une idée.

En bref Flesh and Blood – 1st Strike Voir la fiche 11,90 € sur Philibert 11,90 € sur Philibert On a aimé Un gameplay unique, différent de tous les autres jeux du genre

Chaque classe de héros a son propre style, ses propres mécaniques

Des microdécisions tout au long de la partie

Des parties tendues et prenantes à souhait On a moins aimé Des decks parfaits pour débuter… mais qui ne contiennent pas les règles

Pas facile d’accès si on est habitués à d’autres jeux de cartes à collectionner

