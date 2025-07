Lecture Zen Résumer l'article

Votre valise déborde déjà, mais vous voulez quand même emporter un jeu en vacances ? Parfait : voici une sélection de petits formats malins, aussi compacts que faciles à glisser entre deux maillots.

Comme chaque année, votre valise déborde… et, comme chaque année, la moitié de vos affaires restera inutilisée. Alors, autant profiter de cet espace pour y glisser un jeu de société ! En famille ou entre amis, les vacances sont le moment idéal pour partager de bons moments autour d’une table.

Voici donc une sélection de jeux aussi malins que compacts : faciles à apprendre, rapides à jouer, et parfaits pour l’apéro ou la fin de journée.

Bonnes vacances… et surtout, bonnes parties !

Bellevue

Source : Gigamic

Vous incarnez un architecte chargé de bâtir de charmantes maisons inspirées de l’architecture typique amstellodamoise — d’Amsterdam, en somme. Chaque demeure se compose d’un rez-de-chaussée, d’un toit, et d’autant d’étages que vous le souhaitez entre les deux.

Le tour de jeu est d’une simplicité reposante : on pioche une carte (rez-de-chaussée, étage ou toit), on en joue une parmi les quatre en main, puis on passe les autres à son voisin. Et on continue tranquillement.

Pour marquer des points, il faut respecter les conditions indiquées sur les cartes : aligner les couleurs d’étages, accueillir chats, pots de fleurs ou drapeaux aux fenêtres. Ou au contraire, s’en passer complètement. Certaines maisons valorisent la hauteur, d’autres la petite taille. À vous de composer le bon mix, en fonction de ce que le hasard (et vos voisins) vous donnent.

Bellevue est sans doute le jeu le plus calme et contemplatif de cette sélection. Ici, pas de coups bas ni de stratégie agressive : on construit à son rythme, en faisant au mieux avec les cartes qu’on récupère. C’est le genre de jeu qu’on peut sortir avec tout le monde, même en fin de journée, quand on a juste envie de jouer sans se prendre la tête.

🎲 Pour combien de joueurs ? 2 à 5.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 8 ans.

⏳ Durée des parties ? Environ 20 minutes.

Fifty

Source : Iello

Imaginez un Bingo qui aurait croisé un jeu de bluff, une course à l’intuition, et une bonne dose de chaos. Bienvenue dans Fifty.

Au début de chacune des quatre manches, vous choisissez 5 numéros entre 1 et 50. Puis le compte à rebours commence : « 1, 2, 3… » Dès qu’un joueur entend un nombre qu’il a sélectionné, il prend la main et continue le décompte à voix haute : « 4, 5, 6… ». Plus il va loin, plus il marque de points. Mais si quelqu’un d’autre avait aussi choisi ce nombre ? Personne ne prend la main. Et on continue jusqu’à ce qu’un autre joueur bondisse sur son numéro. À chaque manche, certains nombres sont interdits pour restreindre un peu plus les possibilités.

Fifty est sans doute le jeu le plus perché de cette sélection. Il défie la logique, ignore la stratégie, et réussit pourtant à déclencher une ambiance survoltée. On râle quand on se fait griller la priorité, on crie victoire pour une suite de trois pauvres numéros, on rit, on rouspète, on accuse… et on en redemande.

C’est plus une expérience psycholudique qu’un jeu classique, un pur plaisir d’instinct, de lecture de l’autre, et de chaos joyeux. On ignore pourquoi ça marche. Mais ça marche. Et autour de la table, tout le monde le sent.

🎲 Pour combien de joueurs ? 3 à 7.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 8 ans.

⏳ Durée des parties ? Environ 15 minutes.

Flip 7

Source : Catch up Games

C’est LE jeu de « stop ou encore » du moment. À votre tour, vous avez deux options : piocher une nouvelle carte pour tenter d’augmenter votre score, ou vous arrêter prudemment et marquer les points déjà devant vous. Le premier à atteindre 200 points l’emporte. Mais attention : si vous tirez une carte que vous avez déjà, c’est l’élimination directe pour la manche.

Le twist ? Les cartes les plus rentables sont aussi les plus fréquentes : il n’y a qu’un seul 1, deux 2, trois 3, etc. De quoi faire grimper la tension à chaque pioche. Ajoutez à cela quelques cartes spéciales, et vous obtenez un cocktail explosif de prise de risque, de suspense, et de taquineries bien placées.

Règles très simples, parties rapides, ambiance garantie autour de la table… Flip 7 coche toutes les cases du jeu de vacances idéal. On y retrouve ce petit frisson au moment de retourner une carte, le plaisir de pousser sa chance jusqu’à la limite, et la satisfaction de voir un adversaire s’écrouler. On rigole, on se taquine, on se défie.

C’est le jeu parfait pour créer de l’ambiance sans prise de tête. Sauf si vous détestez le hasard. Dans ce cas, fuyez.

🎲 Pour combien de joueurs ? À partir de 3.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 8 ans.

⏳ Durée des parties ? Environ 20 minutes.

Le Baron

Source : Gigamic

À chaque tour, tous les joueurs révèlent simultanément une carte de leur main, puis les résolvent par ordre croissant. En plus du numéro, chaque carte affiche aussi plusieurs têtes de bœufs de différentes couleurs. Lorsque vient votre tour, vous devez poser votre carte dans l’une des cinq rangées au centre, à condition qu’au moins une de ses couleurs corresponde à celle de la dernière carte de la rangée choisie.

Mais, si vous placez la sixième carte d’une rangée, vous ramassez toute la ligne. Et donc toutes les têtes de bœufs qui s’y trouvent. Chaque tête vaut un point et comme souvent dans la vie (et dans ce jeu), moins c’est mieux : le joueur avec le moins de points remporte la partie.

Vous connaissez sans doute l’incontournable 6 qui prend. Le Baron en est une version revisitée : même principe de base, mais avec un peu plus de contrôle, un soupçon de stratégie en plus, et toujours cette tension délicieuse à chaque carte jouée. On proteste toujours autant quand on ramasse une ligne. Cependant, on savoure encore plus quand un autre joueur la prend à notre place, grâce à la carte qu’on vient de poser juste avant lui.

Plus tactique, un brin plus méchant, mais toujours aussi accessible et fun, Le Baron réussit l’exploit d’être aussi bon à peu de joueurs qu’à plusieurs, là où son grand frère brillait surtout en grand comité.

🎲 Pour combien de joueurs ? 2 à 10.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 8 ans.

⏳ Durée des parties ? Environ 30 minutes.

Ptit Pois

Source : Blam

Deux tas de cartes au centre de la table, quatre cartes devant vous, quatre autres en main. Le but ? Finir avec le moins de points possible après trois manches.

Pour ça, il faut vous débarrasser de vos cartes sur l’un des deux tas centraux, en respectant une contrainte imposée : jouer une carte plus grande ou plus petite. Et si vous jouez une carte de la même couleur que la précédente, vous avez le droit de rejouer. Si vous ne pouvez, ou ne voulez pas jouer, vous piochez deux cartes et inversez la contrainte.

À la fin d’une manche, votre score est le plus élevé entre vos cartes encore en main et celles devant vous. Et si vous avez mis fin à la manche, vous ne marquez aucun point, sauf si quelqu’un fait un plus petit score que vous, auquel cas, vous doublez le vôtre. Dur dur.

Même si les mécaniques sont très différentes, Ptit Pois a ce petit quelque chose des jeux de cartes traditionnels : un jeu rapide, fluide, qui tourne tout seul pendant qu’on papote, qu’on rigole, et qu’on savoure l’apéro. C’est simple, malin, et surtout très, très addictif. Il a ce parfum des petits jeux de cartes allemands des années 2000 (on dirait une insulte, mais c’est bien un gage de qualité), cette époque dorée où tout tenait dans un paquet de cartes, mais où chaque partie faisait mouche. C’est le jeu auquel on a le plus joué de cette sélection.

🎲 Pour combien de joueurs ? 2 à 6.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 8 ans.

⏳ Durée des parties ? Environ 15 minutes.

Tales of Nine

Source : Arkham Society

Tous vos amis sont déjà partis bronzer, et vous êtes encore coincé à la maison ? Pas de panique, Tales of Nine peut vous tenir compagnie pour quelques soirées.

Chaque boîte de ce jeu en solitaire vous plonge dans une aventure en trois chapitres, où vous explorez des lieux, affrontez des monstres et récoltez objets et trésors, le tout dans une ambiance heroic fantasy.

Le principe est simple : à chaque tour, vous déplacez votre héros dans un donjon composé de neuf cartes (3×3), à condition de pouvoir respecter les contraintes de déplacement. Si vous tombez sur un monstre, vous le terrassez. Un objet ? Vous le ramassez pour l’utiliser plus tard. Le but est de rejoindre la sortie. Si vous restez bloqué, c’est la fin de l’aventure.

Tales of Nine, c’est un peu le Solitaire version donjon : un vrai casse-tête à base de placements et d’optimisations, avec une dose de hasard bienvenue. Tout ça en moins de 30 cartes. C’est rapide, malin, et on a envie de retenter sa chance juste après une défaite. On regrette quelques zones floues dans les règles, mais l’éditeur a mis en ligne une partie filmée qui répond à toutes les questions.

🎲 Pour combien de joueurs ? 1 seul.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 10 ans.

⏳ Durée des parties ? Environ 15 minutes.

Traitres à Bord

Source : Savana

Vous en avez marre des autres et préférez passer le reste de vos vacances tout seul ? Parfait, on a le jeu pour vous : Traitres à bord.

Vous incarnez un équipage de pirates dont le but est de remplir le coffre de pièces d’or. Problème : des mutins se cachent parmi vous. Leur mission ? Saboter le trésor en glissant discrètement des cartes sans valeur, voire carrément négatives. Bien sûr, personne ne connaît le rôle des autres joueurs, et chacun peut mentir sur la carte qu’il vient de jouer.

Des cartes action viennent ajouter un peu de folie : indices sur les rôles, effets divers, et surtout les fameuses planches. Vous pensez avoir repéré un traître ? Offrez-lui une planche. À la troisième, il passe par-dessus bord. Les pirates gagnent s’ils parviennent à éliminer les mutins ou à remplir suffisamment le coffre. Sinon, c’est victoire pour les saboteurs.

Traîtres à bord est un pur jeu d’ambiance à rôles cachés, idéal si vous avez usé jusqu’à la corde Les Loups-Garous de Thiercelieux ou autres jeux du genre. Ce n’est sans doute pas le plus fin ni le plus stratégique du genre, mais il compense largement par sa simplicité, son accessibilité et l’ambiance autour de la table (bonne ou mauvaise, selon votre camp). On bluffe, on accuse, on se venge… et on rigole. Sauf si vous êtes un peu trop susceptible, il vaut mieux alors passer votre tour.

🎲 Pour combien de joueurs ? 3 à 8.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 10 ans.

⏳ Durée des parties ? Environ 20 minutes.

Verso

Source : Gigamic

Dans Verso, le but est simple : créer des suites de chiffres de même couleur pour marquer un maximum de points de victoire. À chaque tour, vous piochez la première carte du paquet, et vous la posez dans votre zone de jeu… soit sur son recto, soit sur son verso. Mais impossible de revenir sur votre choix.

Pour vous aider, les cartes sont construites avec une logique maligne : si une face est bleue, l’autre est forcément verte ou orange. Si vous voyez un 3, l’autre côté est un 2 ou un 4. Et si une face vaut 1 point, l’autre en vaut 3, et inversement. Des indices subtils qui permettent d’anticiper. Sauf pour les jokers qui bousculent ces règles.

Et comme si ça ne suffisait pas, lorsque vous validez une suite, vos voisins doivent retourner leur carte de plus forte valeur dans la couleur concernée. Un coup qui peut complètement chambouler leur stratégie, ou, à votre grande frustration, parfois les arranger.

Verso est bien plus stratégique qu’il n’en a l’air. Apprendre à « lire » les deux côtés d’une carte, à anticiper les impacts sur vos adversaires, et à jouer au bon moment est la clé pour l’emporter. Le tout reste fluide, accessible, et très interactif : impossible de jouer dans son coin sans garder un œil sur ses voisins.

C’est un jeu aussi malin que rapide, qui donne très vite envie d’enchaîner les parties. Une vraie belle surprise de cette sélection : discrète, mais redoutablement efficace.

🎲 Pour combien de joueurs ? 1 à 6.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 8 ans.

⏳ Durée des parties ? Environ 20 minutes.

