Le jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh! fête en 2024 son 25e anniversaire. Est-il encore possible de s’y mettre après tout ce temps ? Oui, avec le kit de démarrage pour deux joueurs… et un peu de persévérance.

Sorti en 1993, le jeu de cartes à collectionner Magic rencontre très vite un succès aussi fulgurant qu’inattendu. Évidemment, d’autres éditeurs tentent de s’engouffrer dans la brèche pour profiter de la manne financière, et des brouettes d’autres jeux arrivent rapidement en boutique.

Mais le père de tous les jeux de cartes à collectionner rafle tout sur son passage, ne laissant que des miettes à ses concurrents, qui disparaissent tous les uns après les autres.

Tous ? Non. Deux irréductibles lui tiennent tête, et sont toujours bien présents à ses côtés des décennies plus tard. Le plus connu du grand public, Pokémon, évidemment, et un second, plus discret en Occident, mais très apprécié par ses nombreux fans : Yu-Gi-Oh!.

Et ça tombe bien, puisqu’à l’occasion du 25e anniversaire du jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh!, l’éditeur a eu la bonne idée de proposer un kit de démarrage pour deux joueurs, idéal pour les débutants.

Mais c’est quoi, Yu-Gi-Oh! ?

Le premier tome du manga. // Source : Kana

Au départ, Yu-Gi-Oh! (littéralement « le roi des jeux ») est un manga de type shōnen, prépublié entre 1996 et 2004, puis compilé en une collection de 38 tomes. Il est imaginé par le mangaka Kazuki Takahashi, et inspiré par sa passion à la fois pour les jeux (traditionnels, de cartes ou de rôles) et les mangas. Il décède malheureusement aussi tragiquement qu’héroïquement en juillet 2022.

Le manga met en scène le jeune Yûgi, un lycéen expert en jeux. Après avoir assemblé un puzzle millénaire transmis par son grand-père, l’esprit d’un pharaon égyptien s’en échappe et prend possession de son corps. Ensemble, et aidés de leurs amis, ils tentent de retrouver les souvenirs du pharaon et combattent les forces obscures… au travers d’un jeu de cartes.

Le succès du manga en fait une franchise, avec sa ribambelle de produits dérivés : séries et films d’animation, séries dérivées, jeux vidéos sur la plupart des consoles imaginables, et, celui qui nous intéresse tout particulièrement aujourd’hui, un jeu de cartes à collectionner.

Le jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh!

Peut-être la carte la plus emblématique du jeu. // Source : Konami

De toute la franchise Yu-Gi-Oh!, le jeu de cartes à collectionner est sans doute le produit rencontrant le plus de succès. Sorti initialement en 1999 au Japon, le jeu fête donc son 25e anniversaire cette année.

Évidemment inspiré du manga et de la série animée, le jeu introduit rapidement des monstres inédits. Pas étonnant, puisqu’il faut bien relancer régulièrement l’intérêt des joueurs, plutôt gâtés pour le coup avec plus de 80 extensions sorties ! Les cartes les plus fortes et les plus rares s’arrachent à plusieurs centaines ou milliers d’euros.

Comme d’habitude, chaque joueur vient avec son propre deck (paquet de cartes), assemblé à partir de sa collection personnelle. On s’y affronte au travers de monstres, qu’on peut utiliser aussi bien en attaque qu’en défense, mais également de cartes pièges ou magie. La principale condition de victoire est d’amener les points de vie de son adversaire à zéro.

Le jeu plaît par ses monstres emblématiques, ses duels épiques et ses règles complexes. La scène compétitive est très développée, avec différents niveaux de tournois (locaux, régionaux, etc.) qui amènent au Graal suprême : le Championnat du monde.

À noter une petite particularité tout de même (à l’instar de son homologue Pokémon) : le jeu se divise en deux univers distincts. Le premier réservé au Japon et à la Corée du Sud, le second pour le reste du monde. Les extensions sortent plusieurs mois avant en Asie, certaines cartes sont exclusives dans l’une ou l’autre zone, et deux circuits compétitifs se tiennent en parallèle.

Et s’il vous fallait une preuve supplémentaire de son impact, le jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh! a même fait l’objet d’un mémoire de maîtrise d’anthropologie de la faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal… rien que ça !

Le kit idéal pour débuter à deux

Source : Konami

Le kit de démarrage pour deux joueurs se présente sous la forme d’une petite boîte contenant deux decks d’une quarantaine de cartes chacun, prêts à jouer.

Mais c’est surtout le petit livret fourni avec qui fait toute la différence. En une soixantaine de pages, vous y êtes guidé par un personnage issu du manga pour faire vos premiers pas. Littéralement, il vous explique, à tour de rôle, quoi faire de telle et telle carte, comment attaquer, comment défendre, etc.

Les cartes des deux paquets sont ordonnées d’une certaine façon, et ne doivent surtout pas être mélangées avant votre première partie, pour être piochées dans le bon ordre, en suivant les instructions fournies par le livret.

C’est, de mémoire, le tutoriel le plus complet que nous ayons rencontré dans un jeu de cartes à collectionner, et plus globalement dans un jeu de société. Et de loin.

Les notions de base sont expliquées les unes après les autres, puis répétées plusieurs fois pour être bien intégrées. Avec à chaque fois des exemples concrets mis en œuvre avec les cartes piochées.

Les deux monstres emblématiques du kit de démarrage. // Source : Konami

Les premières règles sont plutôt simples à comprendre. On apprend comment invoquer un monstre, comment combattre un monstre adverse, la différence entre un monstre en attaque ou en défense, etc. Puis on monte en gamme petit à petit, pour finir par les invocations spéciales Synchro et XYZ (les noms font peur, mais ce n’est pas si compliqué que ça) et des effets de cartes de plus en plus complexes et interactifs.

Il faut bien admettre que le jeu fourmille de bonnes idées. Contrairement à Magic, par exemple, pas besoin de mana pour jouer ses cartes (avec tous les problèmes que ça engendre). On peut poser des cartes pièges face cachée qui ne se révèlent qu’au moment opportun. Ou encore la notion d’extra deck, un second paquet de quelques cartes, pas mélangées au reste du paquet, et duquel on peut invoquer les monstres de son choix selon certaines conditions spéciales.

Il est communément admis que Magic est le jeu de cartes le plus dur au monde. Assurément, les auteurs de cette étude n’ont pas joué à Yu-Gi-Oh! Car au-delà des règles de base plutôt accessibles, beaucoup de cartes proposent un mur de texte parsemé de termes cryptiques, dans une police de caractères qui rend la lecture difficile aux plus âgés d’entre nous.

Mais alors, à qui s’adresse ce kit de démarrage ? Aux fans de l’univers évidemment, et a fortiori aux amateurs de jeux de cartes. Si vous cherchez quelque chose de simple pour débuter, tournez-vous plutôt vers Pokémon ou Lorcana. Mais si votre plaisir réside dans la complexité des mécaniques et des effets des cartes, alors Yu-Gi-Oh! est clairement fait pour vous. C’est cet aspect qui le démarque de ses concurrents et qui, à n’en pas douter, lui donne cette longévité époustouflante. Et l’apprentissage en douceur grâce au livret est un exemple du genre dont devraient s’inspirer d’autres jeux.

Ce kit de démarrage n’est évidemment qu’un premier pas. Vous pourrez ensuite compléter votre collection avec des decks de structure et des boosters, comme pour les autres jeux du genre. Puis participer à des rencontres ou des tournois en boutique. Et peut-être décrocher des titres si vous croyez suffisamment en l’âme de cartes…

Le verdict Yu-Gi-Oh! – Kit de démarrage pour deux joueurs Voir la fiche 24,90 € sur Philibert On a aimé Deux decks prêts à jouer

Le livret d’apprentissage, un modèle du genre

Pour les fans de l’univers et de mécaniques complexes

Le look des cartes qui n’a pas changé… On a moins aimé … mais qui fait un peu vieillot du coup

Le mur de texte sur certaines cartes

La taille de la police de caractères

